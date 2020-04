On a testé Persona 5 Royal, un retour en majesté

Considéré comme le meilleur J-RPG (jeu de rôle japonais) des années 2010, Persona 5 entend rester sur son trône en s'offrant un retour avec une version augmentée estampillée : «Royal».

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ajout n'est pas exagéré. Plus riche en contenu, textes entièrement traduits dans la langue de Molière (Persona 5 était sous-titré anglais), quêtes supplémentaires et nouveaux personnages, cette nouvelle version dispose de véritables arguments propres à séduire un nouveau public, tout en restant suffisamment nourri pour remotiver celles et ceux qui avaient terminés la version originale.

Il faut souligner que cette saga phénomène au Japon avait su s’exporter avec brio en 2016-2017, grâce à ce 5e épisode qui totalisa un peu plus de 2,7 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Avec la sortie, mardi 31 mars, de la version «Royal» sur PS4, Atlus entend marquer les esprits, grâce à un titre ambitieux, qui ringardise encore aujourd'hui la grande majorité des autres jeux de rôle japonais.

Cette chronique sociale avant-gardiste invite à incarner un lycéen tokyoïte. Accueilli fraîchement dans un nouvel établissement scolaire après des démêlés avec la justice, il entend faire profil bas et devenir un élève modèle.

Le panache d'Arsène Lupin

Toutefois, sa vie tourmentée va basculer le jour où il fait la connaissance d’un groupe de camarades aux pouvoirs très spéciaux. Avec eux, il formera les Voleurs fantômes. Ces dandys masqués, que n’aurait par reniés Maurice Leblanc - l’auteur d’Arsène Lupin -, s’unissent pour enquêter la nuit sur des démons inquiétants.

La direction artistique de cet opus atteint toujours des sommets. Du style vestimentaire arboré par ses héros au bestiaire surprenant croisé sur le terrain, en passant par les rues d'un Tokyo foisonnant de vie, rien n'a été laissé au hasard. Y compris dans les menus. Souvent barbants et complexes dans les jeux de rôles classiques, ceux de Persona 5 fourmillent de petites animations bienvenues. En rouge et noir (les couleurs dominantes du jeu), ils crèvent l'écran, à la manière d'un manga nerveux dont la mise en page exploserait des cases trop sages.

Un regard dynamique qui s'impose aussi lors des combats. Alors qu'on aurait pu craindre un tour par tour assez traditonnel, les développeurs de chez Atlus y sèment là encore des idées qui feront date dans ce genre de jeux. Le gameplay s'avère ici accrocheur et stratégique, avec la possibilité de capturer des Persona, des entités surnaturelles aux pouvoirs impressionnants. Les nombreux changements de plans et l'animation sans faille des peronnages prolongent l'ambiance tout droit tirée d'un animé japonais.

P5 Royal cristallise avec brio tout la culture pop tokyoïte.

Profitant d’un scénario solide, porté par des séquences animées de haut vol et des musiques jazzy sublimes, Persona 5 Royal cristallise avec brio la culture pop tokyoïte. Car, à l’heure de la réalité virtuelle et du cosplay, le joueur devra alterner entre sa vie de super-héros nocturne et celle de lycéen, où il devra suivre les cours, passer ses examens, tout en tentant de conclure avec sa voisine de classe. Une originalité qui avait fait de ce jeu (au contenu colossal - plus de 100 heures d'aventure) l’un des dix jeux de rôle de la décennie 2010.

Au contenu de la version originale, ce Persona 5 Royal s'affiche comme un vrai jeu à part entière et corrige de nombreux défauts. A commencer par un léger lifting HD des graphismes qui tirent meilleur partie du potentiel de la PS4. L'ajout de nombreuses scènes et de surprises que l'on remarque dès le début du jeu (pour celles et ceux qui ont déjà joué à la version précédente), des nouveaux Persona y font leur apparition, tandis qu'un nouveau quartier de Tokyo est à visiter. Surtout, Atlus ajoute de nouveaux protagonistes et un nouveau visage à la petite troupe des Voleurs fantômes, en la personne de Kasumi.

Teinté de fantasy contemporaine, Persona 5 Royal décrit -avec audace et style- le quotidien d’un adolescent accro aux univers parallèles et en quête d’identité. Si Persona 5 était déjà un chef-d’œuvre, cette version Royal le sublime.

Persona 5 Royal, Atlus/Deep Silver, sur PS4.