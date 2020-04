Confinement : 5 applis pour enseigner aux enfants selon leur âge

Si les professeurs de l'Education nationale redoublent d'efforts pour épauler les enfants et poursuivre l'enseignement scolaire à la maison, les parents se retrouvent parfois débordés entre le télétravail et la vie de famille.

Surtout, il reste compliqué d'occuper les plus jeunes lorsqu'ils ne peuvent pas sortir se défouler. Et pourquoi pas le faire de manière pédagogique et ludique ? Surtout, toutes ces activités liées à un écran doivent se faire avec parcimonie et ne venir qu'en complément de vraies leçons et dans un temps strictement limité, recommandent les pédopsychiatres.

Voici notre sélection d'applications, avec des plates-formes à la fois mobile et web.

pour apprendre dès 8-9 ans

Positionnée autour du soutien scolaire dès le CM1, l'application Kartable est la plate-forme éducative qui monte en France. Cette solution, à la fois accessible sur smartphone, tablette et ordinateur propose non seulement des cours, mais également un véritable dialogue en ligne avec des professeurs, afin de parfaire la compréhension de certaines notions.

Un chatbot, baptisé Alfa, est également là pour motiver les élèves et les inciter à travailler dur. Elle peut, par exemple, les inviter à faire certains exercices ou encore suivre l'évolution des résultats et des devoirs accomplis. Particulièrement complète, l'offre proposée par Kartable est en partie gratuite, mais il convient de payer un abonnement afin d'accéder à la totalité du service et notamment les professeurs en ligne. Les prix varient avec une formule à 27,99 euros pour un mois sans engagement, ou bien à 17,99 euros par mois pour couvrir l'ensemble d'une année scolaire.

Kartable, disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android, mais aussi sur Mac et PC.

Pour éveiller les 3-5 ans

L'enseignement commence dès la maternelle avec des jeux d'éveil et des activités pour stimuler notre cerveau. En ce sens, l'application Pango Storytime s'affiche comme un bon compromis entre jeu et réflexion. Celle-ci invite les 3-5 ans (qui ne savent pas encore lire) à jouer aux devinettes grâce à des saynettes visuelles. Chaque petit tableau est donc une énigme qui, une fois résolue, permet de faire avancer l'histoire. Très ludique mais pas idiot, il s'agit d'un complément intéressant pour ne pas se retrouver devant un écran à ne rien faire.

Pango Storytime, disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android.

Pour faire voyager les 5-10 ans



Confinés certes, mais pourquoi pas s'évader un peu en s'offrant un véritable voyage dans l'espace. AR-Kid Space est une application pensée en réalité augmentée pour les 5-10 ans et qui a pour but de partager tous les secrets de l'espace. Voir une fusée décoller dans sa chambre, admirer un système solaire complet tourner dans la cuisine ou encore visiter la station spatiale internationale dans son salon, voilà ce que propose cette application relativement impressionnante. Créée par la société française Nedd, AR-Kid Space invite à suivre le robot Cosmo et à «s'équiper d'une combinaison» pour filer droit vers les étoiles. Ce petit guide virtuel permet de mieux se rendre compte du mouvement des planète, du rôle joué par la Lune ou encore de savoir ce que font les astronautes.

AR-Kid Space, sur iPhone et iPad d'Apple, 3,49 euros.

Pour savoir calculer dès 4 ans

Comment apprendre les mathématiques lorsqu'on ne sait pas vraiment compter ni dénombrer ? Dragonbox Numbers croit avoir trouver la solution en imaginant un petit monde où les chiffres ne sont pas symbolisés de manière traditionnelle mais par de drôles de petits monstres. Une excellente idée qui permet aux enfants, dès 4 ans, de se familiariser avec les bases du calcul en manipulant ce petit monde. Les personnages, baptisés Nooms, peuvent ainsi être découpés, empilés, comparés... afin de comprendre l'idée des additions et des soustractions, voire des multiplications.

Dragonbox Numbers, sur smartphones et tablettes Android et iOS, 8,99 euros.

Pour triturer ses méninges dès 8 ans

Bien connue des possesseurs de Nintendo DS, 3DS et Switch, la saga du Professeur Layton existe aussi sur smartphones et tablettes. L'aventure Layton, sur iOS et Android, est un excellent exemple de jeux qui pousse à se triturer les méninges. Le joueur incarne Katrielle, une jeune enquêtrice qui s'intéresse à une étrange conspiration. Ses pérégrinations sont surtout un prétexte à résoudre de nombreuses énigmes, toutes bien pensées, et qui portent aussi bien sur des jeux de mots que sur des suites logiques... Si le jeu est affiché pour un public de 4 ans et plus, sa difficulté le réserve à un public tout de même plus âgé, avec un bon niveau de lecture et de compréhension. Nous le recommandons donc à partir de 8 ans.

L'aventure Layton, sur iOS et Android (gratuit inclus des achats intégrés), existe aussi sur Switch et 3DS.