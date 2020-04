On a testé Granblue Fantasy Versus, une perle du jeu de baston

Référence en matière de jeux de baston, le studio Arc System Works a su scotcher les amateurs du genre grâce à de nombreux titres devenus cultes : de la saga des Guilty Gear à Dragon Ball FighterZ, en passant par BlazBlue.

Dernier en date, «Granblue Fantasy : Versus» entend en mettre plein les mirettes et faire transpirer les mains des gamers désireux de régler leurs comptes par écrans interposés.

Pour la petite histoire, ce nouveau titre n'est autre que la transposition en jeu de baston d'un jeu de rôle japonais sorti en 2014 et uniquement disponible en Asie sur smartphones et certaines plates-formes web.

Le succès grandissant du titre a ainsi poussé Cygames, son éditeur initial, à unir ses efforts avec Arc System Works afin de décliner son jeu à succès dans une version plus grand public au potentiel intéressant pour exporter la marque.

Cette version estampillée Versus s'affiche donc comme le fruit de cette union et c'est peu dire que d'annoncer d'emblée qu'il s'agit là de l'un des meilleurs titres de ce début d'année 2020. Un constat qui se justifie d'abord par la beauté graphique qui émane du titre.

Arc System Works reprend ici son moteur 3D mis en avant par Dragon Ball FighterZ qui offre, à nos rétines, un rendu animé japonais d'une fluidité impresionnante. Une impression renforcée par la direction artistique de GBF Versus particulièrement inspirée et soignée. Les menus donnent d'ailleurs à admirer de sublimes artworks qui témoignent du soin tout particulier apporté au jeu.

Mais c'est surtout dans le feu de l'action que ce jeu dédié aux duels s'illustre le mieux. Propulsé dans un monde où les pays sont constitués d'îles flottant dans les cieux, chevaliers, princesses et pirates dégainent leurs épées pour en découdre. Si le scénario reste anecdotique -comme dans la plupart des jeux de ce type-, les développeurs ont tout de même souhaité enrichir l'histoire de de GBF Versus en lui offrant un véritable mode «scénario».

Imaginé comme un beat'em all, avec ses boss, et une histoire pourtant intéressante, cette campagne solo reste entâchée par des temps de chargement bien trop multiples et trop longs pour être appréciable. On s'y ennuie rapidement et l'on décroche en raison d'un rythme saccadé par toutes ces interruptions.

C'est donc principalement du côté des modes Arcade et Versus que les fans du genre trouveront leur compte. Seul ou en ligne, les joutes offrent un spectacle de tous les instants. Le moteur 3D tourne à plein régime et livre ici un excellent mariage entre animations 3D et séquences en 2D, les décors (un peu vides toutefois) restent chatoyants et sont tous dessinés et peints à la main. Un aspect qui renforce l'ambiance dessin animé qui se dégage du titre. Le tout est enrichi par des compositions musicales particulièrement réussies et inspirées qui portent l'action de belle façon.

Granblue Fantasy Versus n'a pas pour seules qualités ses aspects visuel ou sonore puisqu'Arc System Works déploie tout son savoir-faire pour offrir des combats dynamiques, rapides, dignes des meilleures séries d'animation du moment. Les coups pleuvent et un habile système d'autocombos donne l'impression aux joueurs débutants d'être des pros du pad. Reste que les gamers aguerris à Street Fighter V, Mortal Kombat 11 ou au dernier Samurai Shodown retrouveront ici un jeu technique avec différents niveaux de lecture des combats et qui devrait faire parler de lui au cœur des championnats d'e-sport.

Onze premiers combattants en lice

Avec un casting réduit de onze combattant de base, Granblue Fantasy Versus pourrait paraître un peu maigre côté contenu, mais il s'agit d'un a priori qu'on chasse rapidement. D'abord parce que chaque protagoniste possède son propre style et nécessite de passer du temps pour le maîtriser sur le bout des doigts, ensuite parce que le titre profitera lui aussi d'ajout de combattants, dont quatre pour le premier DLC payants, qui en offre déjà deux supplémentaires pour accompagner le lancement du titre.

Si Granblue Fantasy Versus ne révolutionne en rien les jeux de baston, il s'affiche comme l'un des plus fiers représentants du genre et se paye le luxe d'être l'un des plus beaux jeux de la PS4, laissant par là-même une empreinte indélébile dans l'histoire de la console pour les fans de baston. A l'heure du bilan de l'année 2020, il comptera, à coup sûr, comme l'un des jeux de l'année, à moins que son cousin Guilty Gear Strive, attendu en fin d'année, ne lui vole la vedette juste avant Noël ?

Granblue Fantasy : Versus, Just for Games, sur PS4.