Amazon Music France lance son offre de streaming gratuite pour tous

A la manière de Spotify et Deezer, Amazon Music propose désormais en France une offre gratuite de streaming musical, financée grâce à la publicité. Une offre lancée ce vendredi 3 avril.

Celle-ci concerne les clients d'Amazon Music «qui ne sont ni membres Prime, ni abonnés à Amazon Music Unlimited» -ces derniers pouvant accéder à une offre plus complète. Ce service gratuit permet de bénéficier d'une sélection de playlists musicales et de plusieurs milliers de stations Amazon Music, tandis que des publicités viendront ponctuer les écoutes.

Selon Amazon, ce streaming musical fonctionnera non seulement sur l'ensemble de appareils du groupe américain, comme les enceintes Echo, mais aussi sur les smartphones et enceintes connectées par le biais de l'application Amazon Music sur iOS et Android, tablettes Fire et FireTV.

Cette offre gratuite de streaming musical «existait déjà aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni», explique Thomas Duglet, dirigeant d'Amazon Music France. Avant de poursuivre : «cette nouveauté n'a rien à voir avec le contexte actuel de confinement lié au Covid-19. Nous avions la date de début avril en tête depuis des mois et nous l'avons maintenue».

Accompagner des artistes émergents

Amazon Music, présent dans 40 pays, a observé selon lui un beau rayonnement du rap français en Allemagne, USA et Pays-Bas. Amazon Music annonce également sa volonté d'accompagner des artistes émergents qu'ils soient signés ou pas par un label. «L'idée n'est pas de les exposer dans des playlists deux ou trois semaines puis de passer à d'autres, mais de proposer un vrai soutien éditorial et marketing. Nous voulons passer la seconde dès cette année», conclut Thomas Duglet.