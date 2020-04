The Last of US 2 est repoussé en raison du coronavirus

Initialement prévu pour le 29 mai prochain, The Last of Us part II est repoussé sine die en raison de la pandémie liée au covid-19.

Une décision annoncée par Sony, qui justifie ce report au regard de la situation actuelle dans le monde. «Logistiquement, nous ne pouvons pas offrir aux joueurs l'expérience qu'ils méritent», précise la firme japonaise sur le compte Twitter officiel PlayStation. Il s'agit-là d'une décision importante concernant ce jeu majeur, dont le premier volet (sorti en 2013) s'était écoulé à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde.

Œuvre bouleversante et sublime de la PS3, The Last of Us s'était achevé sur une note tragique qui n'appelait pas forcément une suite. Pourtant, le chef-d'œuvre de Naughty Dog, déjà auteur de la saga Uncharted et les premières vidéos de gameplay donnent déjà le tourni, que ce soit en termes de réalisme et de mise en scène. Une histoire post-apocalyptique qui là encore pourrait mettre tout le monde d'accord et pourrait constituer la dernière œuvre forte des années PS4, comme l'avait fait le premier volet en son temps pour une PS3 en fin de vie.

Des reports en cascade ?

Parallèlement, Sony annonce également le report de Marvel's Iron Man VR, une expérience en réalité virtuelle destinée au casque PlayStation VR et qui a pour but de nous mettre dans la peau de Tony Stark. Le jeu devait être commercialisé le 15 mai. Aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée pour ces deux titres.

D'autres éditeurs pourraient faire part de la même décision dans les prochains jours pour leurs jeux vidéo du mois de mai, à l'instar de Wasteland 3, qui glisse de mai à août.