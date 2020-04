Prix, date, âge, concept... On en sait plus sur Lego Super Mario

Dévoilée par le biais d'une courte vidéo le 12 mars dernier, la gamme de jouets Lego Super Mario se révèle un peut plus ce mardi, par le biais d'une vidéo explicative. Et comme on s'en doutait, l'expérience ne propose pas de s'amuser avec de simples briques en plastique.

Première information divulguée par Lego et Nintendo, la gamme sera commercialisée à partir du 1er août prochain en France et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, précise-t-on.

Les tarifs varient selon les différents packs proposés. Il faudra toutefois d'abord se procurer le pack de démarrage contenant la figurine Mario et plusieurs briques pour un prix annoncé à 69,99 euros. Plusieurs packs accessoires sont prévus, à commencer par les deux premiers, l'un concernant une balance composée de deux plantes piranha pour 29,99 euros et l'autre nommé La bataille du château de Bowser pour 99,99 euros.

Une figurine Mario high-tech

La vidéo dévoilée ce jour révèle notamment que le personnage de Mario est bien un système totalement connecté. Outre ses yeux, sa bouche et son ventre équipés de petits écrans LCD, le héros moustachu possède un accéléromètre qui fait office de capteur de mouvements pour réussir certains déplacements. L'objet peut reconnaître les couleurs de briques. Enfin, un mini haut-parleur diffuse les musiques emblématiques de la célèbre mascotte née dans les années 1980.

Pensé pour les plus jeunes dès 6 ans

La gamme de jouets est pensée pour être utilisée dès 6 ans et confirme un usage pensé d'abord pour les plus jeunes. Les packs proposeront différents jeux à construire et défis à relever, tout en promettant la liberté de réaliser les aventures que les enfants auront imaginés, précisent Nintendo et Lego. L'expérience devrait également proposer d'être jouable à plusieurs, sans que l'on sache encore comment les enfants pourront interagir entre eux.

Une application mobile prévue

Parallèlement, les deux groupes précisent qu'une application mobile sera disponible afin de présenter les différents challenges, mais aussi suivre les gestes de la figurine Mario et les capteurs inclus dans les différentes briques des packs. Des parcours comprenant des pièces virtuelles à collecter seront proposés. Il ne s'agira toutefois pas d'un jeu vidéo mais bien d'une «nouvelle façon d'interagir avec Super Mario», insiste Nintendo, à celles et ceux qui se poseraient la question.