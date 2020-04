Xbox Series X : tout savoir sur la future console de Microsoft

Toujours prévue pour la fin 2020 même si un report vers 2021 pourrait avoir lieu en raison de la pandémie, la prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X, entend rivaliser avec la PS5 et démontrer le savoir-faire de la firme de Redmond.

Un machine promise comme «au moins quatre fois plus puissante qu'une Xbox One et deux fois plus qu'une Xbox One X, avec une puissance de calcul de 12 téraflops», a expliqué Phil Spencer, patron de la branche Xbox chez Microsoft qui n'a laissé filtré que ses caractéristiques techniques et son allure générale.

Un design monolithique qui reprend celui d'une tour et qui n'est pas sans rappeler la filiation de la machine avec les PC sous Windows. Le tout étant surmonté d'une grille où brille une LED verte (synonyme de puissance dans l'univers Xbox). Surtout, Microsoft envisage de proposer deux machines différentes, l'une pour les gamers les plus exigeants et une autre légèrement moins armées (et donc moins chère) pour les joueurs moins mordus, à la manière des Xbox One X et One S.

Une nouvelle génération de mémoire SSD permettra de réduire les temps de chargement et celle-ci devrait également améliorer le projet de cloud gaming xCloud mis sur pieds par les équipes Xbox. Ces dernières ont également dévoilé un long trailer de Halo Infinite, prochain titre de la saga, qui accompagnera la sortie de la console.

Surtout la console promet d'exploser l'ancienne génération, avec la capacité d'afficher les jeux vidéo jusqu'en 8K. Pour des résolutions inférieures, la machines pourra afficher jusqu'à 120 images par seconde. Pour ce faire, la console comptera sur une puissance théorique de 12 téraflops (contre 6 pour la Xbox One X). Le tout étant capable d'afficher textures et sources de lumière en Ray Tracing, une technologie actuellement gérée par les meilleures cartes graphiques du marché sur PC. Ici, Microsoft misera sur les architectures des processeurs Zen 2 et RDNA 2 du constructeur AMD.

Un système pour mettre plusieurs jeux en pause

Utilisé dans une moindre mesure sur la génération Xbox One, le fait de pouvoir laisser un jeu en pause et de reprendre sa partie instantanément après plusieurs jours sera ici optimisé. Selon Microsoft, la fonction Quick Resume devrait permettre de faire de même mais sur plusieurs jeux à la fois. Une bonne idée pour alterner les parties sans repartir vers de longs temps de chargement. Ces derniers seront d'ailleurs très largement optimisés grâce à une mémoire vive bien plus rapide, promet-on.

Cloud gaming et rétrocompatibilité

Parmi les informations établies, Microsoft promet bien entendu une machine de nouvelle génération plus puissante (le contraire aurait été surprenant). Surtout, la rétrocompatiblité totale de ces machines avec la génération Xbox One est acquise, ce point étant l'une des promesses de Microsoft afin de fidéliser ses joueurs. Autre point intéressant, la possiblité d'effectuer une transition «cross-gen» entre les consoles de la famille Xbox. Ainsi, certains titres peuvent être achetés sur Xbox One aujourd'hui et seront accessible sans rachat nécessaire sur la Xbox Series X, l'inverse étant également possible. Halo Infinite devrait être compatible en ce sens. Une première sur consoles.

Autre point confirmé par la firme, l'usage du cloud gaming pour ses machines. Le projet xCloud de Microsoft est aujourd'hui déjà actif et à l'état de test sur les Xbox One. Il ne serait donc pas surprenant de voir ces consoles next-gen pensées pour en tirer pleinement parti.

Une manette affinée

Déjà réputée pour être la manette la plus ergonomique au monde pour les gamers, la manette Xbox en profitera pour s'offrir un léger lifting, précise-t-on chez Microsoft. Celle-ci sera ainsi plus fine, et l'on peut remarquer que sa croix directionnelle a aussi été redesignée. Enfin, Microsoft promet aussi de réduire encore le temps de latence entre les signaux émis par la manette et la console.

Lancement prévu fin 2020 -voire 2021 en cas de report dû à la pandémie.