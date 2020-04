Les auto-écoles lancent une chaîne Youtube pour aider les élèves à réviser pendant le confinement

Etant donné la fermeture des auto-écoles liée à la crise sanitaire, les 3 principaux réseaux de la formation à la conduite se sont alliés pour créer une chaîne Youtube pour permettre aux élèves (150.000 à 200.000 élèves sont privés de formation) de poursuivre leur apprentissage pendant le confinement.

Intitulée «Mon auto-école à la maison», cette chaîne Youtube est alimentée au quotidien avec des pastilles de 1 à 3 minutes, selon un programme défini :

En semaine, les pastilles traitent des rappels réglementaires et proposent des conseils pratiques liés à l’apprentissage théorique (code) ou pratique (conduite), comme la conduite en agglomération, la marche arrière, la pluie etc., ainsi que des quiz pour s'entraîner.

Le week-end, les thématiques se font plus ludiques, avec des anecdotes et conseils toujours en lien avec l’apprentissage de la conduite.

La chaîne est gratuite, il suffit de s'abonner pour avoir accès au contenu. L’animation est assurée par Nassim et Omar, tous les deux enseignants en auto-école et dotés d'un bon sens de l'humour pour ne rien gâcher.

ECF, CER et Codes Rousseau se sont également entendus pour mettre rapidement et gratuitement à disposition des élèves des outils d’apprentissage online comme Tap’n Go (serious game d’anticipation des risques routiers) ou un accès ouvert à la web formation (apprentissage théorique). La mise à disposition d’autres outils innovants pendant le confinement est en cours de réflexion.