Confinement : le service de jeux vidéo Stadia est gratuit pendant deux mois

Le confinement n'empêche pas les gamers de jouer, bien au contraire. Un constat qui anime l'industrie du jeu vidéo qui multiplie les offres autour des plates-formes en ligne. Du côté du cloud gaming, Google a décidé d'offrir deux mois à son abonnement Stadia Pro.

Une offre disponible dans 14 pays, dont la France, a annoncé le géant mondial. Les nouveaux inscrits pourront donc accéder gratuitement à ce service de jeux en streaming qui permet de jouer sur tout type d'appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes, smart TV...) compatibles.

Ils pourront jouer instantanément à neuf jeux, précise Google. Quant aux joueurs déjà abonnés, la plate-forme sera elle aussi gratuite pendant 2 mois et ils ne seront pas débités. «Rester à la maison pendant de longues périodes peut être difficile et donner le sentiment d'être isolé, explique Phil Harrison, vice-président de Google Stadia. Les jeux vidéo peuvent être une manière précieuse de socialiser avec ses amis et sa famille quand vous êtes coincé chez vous».

A l'instar des fournisseurs de contenus en streaming (Disney+, Netflix, MyCanal...), Stadia a dû réduire sa bande passante pour soulager les serveurs et les réseaux de communication, actuellement sursollicités durant le confinement. Sur ce point, Phil Harrison souligne que ses équipes «travaillent sur une fonctionnalité temporaire, qui changera la résolution de l'image par défaut à 1080p au lieu de 4K», a indiqué le vice-président.

Il convient de souligner que Google joue gros avec Stadia, alors que la concurrence se fait de plus en plus présente dans le secteur du cloud gaming. Les services GeForce Now, Shadow déjà bien présents dans le monde ou encore le déploiement du project xCloud de Microsoft, tandis que Sony modernise son PlayStation Now en vue du lancement de la PS5. Lancé le 19 novembre dernier, l'abonnement à Stadia Pro, coûte 9,99 euros par mois et donne accès à des jeux gratuits ainsi qu'un catalogue de jeux payants.