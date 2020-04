Animal Crossing New Horizons banni des ventes en Chine

Devenu LE jeu vidéo symbole de ce confinement mondial, Animal Crossing : New Horizons, qui invite à développer sa propre petite île et à y recevoir ses amis via Internet, est désormais interdit à l'achat en Chine.

Alors que le jeu n'est pas encore officiellement en vente sur les terres de l'Empire du Milieu, plusieurs joueurs se sont procurés le dernier titre de Nintendo par la voie de l'import. Mais l'un des plus gros revendeurs du pays, TaoBao, vient de se voir contraint de retirer le jeu de ses ventes, tout comme d'autres plates-formes d'e-commerce.

Aucune raison officielle n'a été précisée pour expliquer cette décision. Il faut toutefois savoir que le jeu n'a pas encore été approuvé par la commission d'évaluation officielle chinoise. Cependant, certains internautes avancent une autre raison qui aurait incité les autorités à suspendre les ventes de cette simulation de vie.

THIS IS A STATE OF EMERGENCY for Animal Crossing Fans in China:



All AC merchandise listings (console, case, games) are demanded to be taken down.



The reason was suspected to be User Generated Content Offensive to Chinese leaders. pic.twitter.com/5zIrrRNyWz

— Chinese Nintendo (@chinesenintendo) April 10, 2020