Confinement : YouTube lance sa page «Apprendre à la maison» pour tous les âges

Alors que le confinement devrait se prolonger en France, YouTube lance ce vendredi 10 avril une page dédiée à l'éducation pour tous.

Intitulée «Apprendre à la maison», elle s'adresse principalement aux familles en mettant en avant divers contenus pédagogiques en fonction de l'âge, depuis la maternelle jusqu'au lycée. L'idée n'étant pas de «remplacer les devoirs confiés par les enseignants (...) mais de compléter ce travail», indique le service de vidéos en streaming.

Différentes chaînes éducatives sont ainsi mises en avant, à l'instar de Dr Nozman, l'Antisèche, C'est pas sorcier, La minute science, etc. pour les plus de 13 ans, mais aussi Bayam, 1 jour 1 question, Il était une fois... (Hello Maestro) pour les 5 ans et plus.

Tandis qu'elle réunit également les chaînes officielles des grandes institutions françaises, comme le musée d'Orsay, le Louvre, le Museum national d'Histoire naturelle, l'Opéra de Paris ou encore la Philharmonie.

Plusieurs dizaines de chaînes YouTube sont ainsi proposées et permettent d'accéder à plusieurs centaines d'heures de contenu pédagogique.