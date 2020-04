Google Arts & Culture se met à l’heure du confinement pour célébrer la journée mondiale de l’Art

Alors que la journée mondiale de l'Art est célébrée chaque 15 avril, pourquoi ne pas lui faire honneur en se cultivant tout en restant confiné ? Un constat qui a animé les équipes françaises de Google Arts & Culture qui mettent à disposition de nouveaux contenus dès aujourd'hui.

Connu pour avoir numérisé la plupart des collections des grands musées du monde, le célèbre site lance deux nouvelles thématiques, afin de mieux aiguiller ses «visiteurs» parfois perdus devant l'immensité de ses ressources.

A commencer par une visite virtuelle au cœur du patrimoine de l'Hexagone. Intitulé «Douce France», cette nouvelle section permet d'admirer toutes les richesses d'une centaines de musées, mais aussi de hauts lieux du tourisme de notre pays. Le site invite notamment à survoler les toits de Paris, à découvrir les collections du Musée d'Orsay, à monter jusqu'au dernier étage de la Tour Eiffel, à rejoindre Marseille et son Mucem, ou encore à se poster à 4.810 mètres d'altitude, au sommet du Mont Blanc. En outre, de nombreux tableaux ont entièrment été numérisés en Ultra HD afin d'explorer les moindres détails les œuvres des célèbres peintres qui ont immortalisé nos paysages et croqué les Français à leur manière.

Parallèlement, Google ouvre également une autre aile de son musée virtuel géant avec la section «Arts et Culture pour la famille». Pour le moment uniquement disponible en anglais (en attendant sa version française), cette page permet de voyager à travers différents univers en explorant l'espace et la conquête spatiale, la vie des animaux mais aussi les grands classiques de la littérature enfantine et adolescente, comme Harry Potter. Les fans peuvent d'ailleurs y découvrir les illustrations de Jim Kay, l'un des premiers illustrateurs s'étant affairé sur les aventures du célèbres petit magicien, dans une page qui, elle, est traduite en français.