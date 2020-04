Coronavirus : Bungie (Destiny 2) lance une grande collecte pour soutenir les personnels de santé

Quand un jeu vidéo, fédérant des centaines de milliers de joueurs, décide de se mobiliser face à la crise liée au Covid-19, on découvre l'Initiative du Cœur des Gardiens dans Destiny 2.

Une «opération à cœur ouvert» lancée par Bungie, qui compte reverser l'ensemble des dons collectés au profit des personnels de santé. Cette collecte solidaire visant à récolter au moins 700.000 dollars au profit de l'association Direct Relief vient d'être lancée sur un site dédié et celle-ci a déjà réuni plus de 525.000 dollars, à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Toutes les sommes sont possibles, toutefois Bungie réserve une surprise pour les gamers qui investissent 20 dollars ou plus, en leur permettant d'arborer fièrement un emblème du cœur sur leur avatar numérique. Un code et des instructions sont envoyés par courriel après que les joueurs aient fait leur don.

Il faut souligner que Bungie n'en est pas à son coup d'essai pour mobiliser ses troupes. En janvier dernier, le studio américain avait collecté un million de dollars pour soutenir l'Australie qui avait dû faire face à de terribles incendies.

Destiny 2 a un rôle social pour connecter les joueurs entre eux. Patrick O'Kelley, chief operating officier chez Bungie

Parallèlement, les équipes de Bungie ont dû elles aussi se mettre à leur du confinement et ont pris un certain nombre de mesures pour assurer leur travail. «Nous sommes organisés autour de petites équipes pour Destiny, même si Bungie fédère beaucoup plus d'employés. Environ 700 personnes font du télétravail et seuls quelques employés assurent certaines missions dans nos locaux», nous détaille Patrick O'Kelley, chief operating officer chez Bungie. Et de poursuivre : «Parallèlement, nous continuons de développer du contenu pour Destiny pour tenir nos échéances de l'année envers la communauté. D'ailleurs, cette situation montre à quel point jouer est important pour les gens.

Un jeu comme Destiny 2 rassemble et a finalement un rôle social pour connecter les joueurs entre eux. L'univers de Destiny est d'ailleurs pensé pour développer l'amitié et un sentiment de solidarité».