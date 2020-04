Avec le clavier Magic Keyboard, l’iPad Pro se donne des allures d’iMac

C'est un accessoire qui entend compléter la panoplie des nouveaux iPad Pro de 2020. Apple commercialise cette semaine le Magic Keyboard : un clavier rigide et haut de gamme qui se clipe à la tablette.

Proposé au tarif de 339 euros pour habiller la version 11 pouces et 399 euros pour la version 12,9 pouces, l'objet attise la curiosité des habitués d'Apple. Non seulement parce qu'il se pose comme un outil supplémentaire à la tablette professionnelle de la marque à la pomme, mais aussi parce qu'il n'est pas sans rappeler un petit côté iMac, le célèbre ordinateur de bureau. Un apsect esthétique proche de cet ordinateur qui confère à l'iPad Pro un aspect suspendu.

Nous avons pu prendre en main ce nouveau clavier prêté par la marque. Premier point important à noter, ce clavier n'est pas compatible avec les iPad Pro sortis en 2018. Le moulage magnétique qui permet de poser son iPad Pro étant pensé pour accueillir le nouvel équipement photo au format carré des derniers modèles lancés par la marque.

Sa fonction première est donc de permettre aux utilisateurs des nouveaux iPad Pro d'exploiter des fonctionnalités proches de l'utilisation d'un ordinateur portable. Ainsi, le clavier se compose de touches larges inspirées de celles que l'ont pouvaient trouver sur les claviers des anciens MacBook Air, ainsi qu'un trackpad pour utiliser l'équivalent d'une souris sur l'écran. Une première pour un iPad. Il suffit d'effleurer ce trackpad pour voir apparaître, non pas une petite flèche, mais un petit cercle à l'écran qui permet d'interagir avec les icônes de la même manière. Un atout intéressant pour utiliser par exemple les applications avec iPadOS et s'adonner au multitâches ou encore interagir avec les applications Office 365 (Word, Excel...) de la même manière qu'on peut le faire avec un PC. L'usage s'avère ici enrichi.

Côté clavier, la frappe est franche et solide. Toutes les touches d'un clavier d'ordinateur traditionnel sont ici représentées, à l'exception toutefois de la touche Esc (Echappe). Quitter une application implique donc encore d'en sortir via l'écran tactile de la tablette. On relèvera toutefois, la présence de la petite touche dotée d'une icône Globe que l'on retrouve sur le clavier iOS afin de basculer entre les différents claviers internationaux en un clin d'œil et même les émoticônes. Point important, toutes les touches sont rétroéclairées.

Sur le plan du design et des finitions, ce clavier dont le prix reste élevé, profite d'un revêtement en velour pour la partie support de l'iPad, afin de ne pas rayer le dos de sa tablette. En outre, la charnière inspire la rigidité et permet aussi de régler la hauteur de l'écran à sa guise. Cette charnière se voit d'ailleurs adjoindre un port USB-C pour recharger son iPad à la manière d'un PC portable. Un détail intéressant, puisqu'il est par exemple ici possible de recharger son iPad Pro, tout en utilisant une clé USB-C sur le port de la tablette par exemple, afin d'y transférer des données. Enfin, la partie clavier, ainsi que les surfaces extérieures du Magic Keyboard sont recouvertes d'une couche de plastique lisse qui évite d'être tâchée par les salissures.

Un objet pensé pour faire oublier les PC portables ?

Bien fini et offrant enfin une fonction trackpad bien pensée pour exploiter iPadOS, ce Magic Keyboard est un accessoire intéressant pour celles et ceux qui ont totalement basculer sur l'emploi d'un iPad Pro et n'ont plus de PC ou d'iMac à la maison. C'est d'ailleurs le but recherché par Apple dans la création de ce produit complet, qui permet un usage moins restreint que celui proposé par le Smart Keyboard Folio que la marque proposait jusqu'à présent. Un premier pas pour faire oublier les PC traditionnel et donner aux tablettes ce qui leur manquait ?

Magic Keyboard, Apple, à partir de 339 euros.