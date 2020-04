On parle gaming avec Kyan Khojandi : «Final Fantasy VII remake apporte quelque chose de très fort»

Gamer dans l'âme, l'humoriste et acteur Kyan Khojandi a clamé sur les réseaux sociaux son amour pour Final Fantasy VII Remake, le blockbuster vidéoludique de ce printemps confiné. On a donc voulu en savoir plus sur sa passion pour ce titre.

A quand remonte votre première expérience avec les jeux vidéo et plus particulièrement avec les jeux de rôle que vous affectionnez ?

J’avais un Amstrad CPC 464 quand j’avais 5 ans. Il fonctionnait avec des jeux à cassettes (il fallait les charger longtemps !) et je jouais à des jeux comme Sokoban et Green Beret. Je m’amusais à faire mes premières programmations à 5-6 ans. Après, je suis passé à la Mega Drive. C’est là que j’ai vraiment commencé à jouer aux jeux vidéo comme Golden Axe ou Sonic bien sûr, qui est devenu un classique (et qui est toujours un classique) auquel je joue encore aujourd’hui.

Pour les jeux de rôle, j’ai commencé avec les jeux de plateaux comme Space Crusade. C’étaient des jeux auxquels j’adorais jouer quand j’étais petit avec les copains du quartier. Ils m’ont marqué parce qu’ils ont développé mon imaginaire. C’est assez fou et stimulant de créer ses propres personnages et univers.

Comment avez-vous connu la saga Final Fantasy ? Aviez-vous d'ailleurs joué au FF VII original sur PlayStation ?

Grave ! C’est l’un des premiers jeux que j’ai « saigné », je crois que j’ai cumulé 130 ou 150 heures dessus. C’est un jeu fascinant avec plein d’autres mini-jeux dedans. Aujourd’hui c’est très populaire parce que GTA 5 est sorti, on peut faire de l’avion, conduire un tank, faire du surf. Dans les années 1990, c’était très novateur.

Qu’appréciez-vous dans cette saga ?

Sans doute son inventivité, sa créativité. C’est vraiment un jeu très cohérent, très bien programmé. Par exemple je viens de terminer à nouveau le Final Fantasy VII de l’époque et je le trouve très bien programmé. Il n’y avait pas de mises à jour à l’époque et pas de bug rien ! Que le jeu soit remis au gout du jour aujourd’hui, qu’on puisse faire plein de nouvelles choses, comme invoquer des monstres, des divinités, c’est ça qui est formidable. Et puis l’histoire est encore très moderne aujourd’hui, c’est un récit très écologique sur une société qui pompe les ressources de la Terre et il y a ce groupe qui vient lutter contre ça.

Avez-vous pu jouer à Final Fantasy VII Remake ? Est-ce le remake que vous attendiez ?

Oui absolument ! Il apporte quelque chose de très fort. Avant, on attendait son tour pour jouer, chaque personnage jouait à tour de rôle et maintenant on peut faire jouer plusieurs personnages en même temps. C’est aussi un jeu tactique, d’action, c’est exactement ce que j’aime, on est extrêmement stimulé quand on joue à Final Fantasy VII Remake.

Regrettez-vous une ou plusieurs chose(s) présente(s) dans le jeu original et qu’on ne retrouve pas dans ce remake ?

Non parce que le remake apporte une vraie mise à jour du jeu. L’ancienne version donnait à voir des graphismes un peu limités, avec le remake, on a des lumières qui n’ont rien à envier à un film de David Fincher. Les musiques sont remises au goût du jour. Elles sont orchestrales, sublimes.

Quel personnage appréciez-vous le plus et pourquoi ?

Je suis un grand fan de Cloud et de Vincent (le vampire). Aerith est aussi un personnage très touchant par rapport à son histoire dans le jeu.

Y a-t-il un autre épisode de Final Fantasy dont vous souhaiteriez un jour voir un remake de ce calibre ?

Je n’ai pas joué aux autres Final Fantasy mais j’aimerais bien les découvrir en tout cas.

J'ai participé à la première coupe du monde de StarCraft. Kyan Khojandi

Plus largement, jouez-vous régulièrement au jeu vidéo ? Vous préférez y jouer seul ou avec d’autres amis (en local ou en ligne) ?

J’ai un parcours extrêmement large dans les jeux vidéo depuis que j’ai 4-5 ans (et je vais sur mes 38 !) et je n’ai jamais cessé de jouer. J’ai joué en solo, mais j’ai aussi fait du pro gaming, c’est à dire que je suis devenu joueur très assidu d’un jeu qui s’appelle StarCraft. J’ai même participé à la première coupe du monde du jeu. J’ai des centaines de matchs à mon tableau de chasse. Mais attention je les ai perdus, car je ne suis pas forcément un excellent joueur. J’ai aussi beaucoup joué à Counter Strike qui est un jeu de stratégie d’équipe en temps réel avec des équipes de groupes anti-terroristes. Cela demande beaucoup de tactique ! Et aussi bien sû des jeux en duel comme Tekken, j’y ai passé des heures et des heures avec mes amis pendant ma vingtaine !