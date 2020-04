Sonos lance son nouveau service de Radio en streaming gratuit

Présente dans plus de 10 millions de foyers à travers le monde, la société Sonos lance ce 21 avril un nouveau service gratuit pour tous ses utilisateurs, baptisé Sonos Radio.

Disponible par le biais d'une mise à jour de l'application Sonos (sur iOS et Android), cette plate-forme permet d'écouter plus de 60.000 radios en streaming, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. En France, cette offre rassemble notamment l'ensemble des radios du pays, ainsi que de nombreuses radio francophones, mais aussi et surtout des milliers de radios internationales. Une nouveauté pour Sonos qui se propose d'assouvir la curiosité musicale des auditeurs, puisque la marque souligne que la moitié des foyers possédant des produits de la marque utilisent leurs enceintes pour écouter la radio par le biais des autres abonnements en streaming, comme Spotify ou Apple Music, par exemple.

S'il était déjà possible de retrouver des radios via TuneIn sur l'application Sonos, cette dernière offre désormais un nouvel onglet dédié à Sonos Radio. Celui-ci permettra d'accéder à toutes les stations selon ses goûts et celles-ci pourront être diffusées directement et en multiroom sur toutes les enceintes Sonos du foyer.

Thom Yorke pour un premier rendez-vous musical

D'autres émissions et services seront proposés dans notre pays dans les prochains jours, précise Sonos France. A commencer par la section Artists Stations qui mettra en avant une star de la musique ou un groupe qui partageront ici leurs influences musicales à travers une sélection de morceaux et se raconteront autour d'un programme disponible en replay. Celui-ci sera disponible chaque mercredi. Et le premier invité aux commandes n'est autre de que l'immense Thom Yorke, célèbre chanteur du groupe britannique Radiohead.

Parallèlement, la marque américaine mettra en avant des sélections musicales maison via Sonos Sound System. Ici, les spécialistes du son et de la musique de Sonos proposeront leur propre choix d'artistes et mettront en avant de nouveaux espoirs au cœur d'une programmation proposée sans publicité. Enfin, le tout est complété par 30 Sonos Stations qui proposent des sélections musicales (avec publicité) selon les genres préférés des utilisateurs Sonos.