Super Mario Maker 2 se met à jour et permet désormais de créer son propre monde de A à Z

Et si durant le confinement, vous élaboriez le jeu Super Mario de vos rêves ? Alors que Super Mario Maker 2, sorti en 2019, offrait déjà une panoplie d'outils pour créer simplement des niveaux autour du petit plombier moustachu, Nintendo met désormais à disposition de quoi fabriquer une aventure complète.

Par le biais d'une mise à jour gratuite prévue ce 22 avril, la firme de Kyoto permettra aux possesseurs de ce jeu sur Switch de pouvoir pousser l'expérience Mario. A commencer par la possibilité de créer la carte d'un monde où l'on pourra enchaîner différents niveaux et, pourquoi pas, imaginer un jeu complet ou une véritable relecture de Super Mario World par exemple.

L'option est ici nommée «Créer un super monde» et permettra de proposer huit cartes différentes et de regrouper cinq niveaux pour chacune dont un avec l'un des boss que l'on voudra affronter. Au total, ce jeu nouvellement créé pourra donc compter jusqu'à 40 niveaux.

Cette nouveauté est également accompagnée d'une panoplie de nouveaux outils, ennemis et personnages proposés par Nintendo. Ainsi, il sera possible pour Mario, Peach, Luigi et Toad de prendre l'apparence de leur personnages tirés de Super Mario Bros. 2 (NES). Un épisode qui donnait certains pouvoirs à notre quatuor (dont la possibilité de soulever et porter des objets) et qui sont ici repris.

Du côté des ennemis, on pourra retrouver la famille Koopaling, ces sbires de Bowser que l'on rencontrait pour la première fois dans Super Mario Bros. 3 (NES). Ceux-ci pourront faire office de boss, tandis qu'une armée de nouveaux ennemis sera à placer dans les différents niveaux. Enfin, des objets inédits et des pouvoirs feront leur apparition, permettant à Mario et sa clique de faire le plein de super.