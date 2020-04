Motorola dévoile son smartphone Edge+ et son écran qui s'étire à 90° sur les bords

On savait Motorola parmi les premiers constructeurs à exploiter les écrans flexibles, le constructeur fait aujourd'hui son retour avec son Edge + qui mise sur un écran qui déborde à 90° sur chaque tranche de l'appareil.

Si l'idée des écrans incurvés s'étirant sur les côtés du smartphone est née avec les fameux Galaxy S6 Edge de Samsung en 2015, Motorola exploite ici le concept en lui donnant une nouvelle dimension puisque son modèle Edge+ hérite de son savoir-faire autour des récents écrans pliables. Aux bords incurvés, Motorola préfère parler de dalle «endless edge», dont l'écran plonge à angle droit de part et d'autre de ce mobile, pour se prolonger sur les côtés. En résulte, le sentiment de voir l'image déborder une fois ce smartphone en main.

Un parti pris qui n'est pas seulement esthétique puisque Motorola promet d'exploiter ces fameux bords. My UX, la surcouche logicielle maison apportée à Android, permet d'ajouter des fonctionnalités comme de témoigner de l'état de charge de la batterie grâce à un jeu de couleurs ou de signaler les notifications, même lorsque l'écran de l'appareil est tourné face cachée. Et, chose plus amusante pour les gamers, d'ajouter des boutons de type L & R sur les tranches pour certains jeux.

Enfin, Motorola mise également sur un écran poinçonné pour héberger la caméra avant, à l'intérieur d'un écran au format 21:9e, qui aura pour avantage de supprimer les fameuses barres noires pour les films et séries tournés avec ce format, à l'instar des derniers Xperia 1 et 10 de Sony. Enfin, la dalle mise sur un taux de rafraîchissement de l'image de 90 Hz, pour plus de fluidité.

Côté photo, on retrouve un bloc composé d'un large capteur principal de 108 Mpixels, qui devrait épauler les amateurs de prises de vue nocturne, affirme Motorola. Tandis qu'on retrouve désormais le classique ultra grand angle, un mode macro, ainsi qu'un téléobjectif de 8 Mpixels autorisant un zoom optique 3x. Il est à noter qu'un mode HDR Bokeh pour les portraits devrait offrir plus de détails et un meilleur rendu des couleurs. Enfin, fait rare pour les vidéastes, l'appareil est capable de filmer jusqu'en 6K.

Point important pour Motorola, la batterie promet deux jours d'autonomie, affirme Motorola, qui parle d'un modèle à 5.000 mAh. Boosté par un processeur Qualcomm Snapdragon 865 de dernière génération, ce Edge + sera également compatible 5G.

Le Motorola Edge+ sera disponible courant mai en deux coloris : Thunder Grey et Smoky Sangria, au prix de 1.199 euros. Une version Edge, moins bien équipée, mais proposant le même type d'écran et également 5G, sera lancée dans la foulée au prix de 599 euros.