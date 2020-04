Avec l’iPhone SE, Apple compte démocratiser ses services

Déjà amorcée avec le lancement de l'iPhone 11 l'an passé, la volonté pour Apple de proposer ses services au plus grand nombre accompagne le lancement du nouvel iPhone SE.

Disponible ce 24 avril, le smartphone à 489 euros de la marque à la pomme entend renouer avec une clientèle moins fortunée, mais toujours plus consommatrice de contenu. Car l'iPhone SE a principalement été lancé en ce sens.

Seul smartphone sous iOS proposé neuf à moins de 500 euros, il devrait être également mis en avant chez de nombreux opérateurs à des prix encore plus attractifs, voire en leasing. A l'instar du succès commercial enregistré par le précédent modèle SE de la firme de Cupertino, sorti il y a quatre ans déjà.

© n.cailleaud/CNEWS

A peine disponible, nous avons pu prendre en main le dernier mobile d'Apple afin d'en tester les capacités à accéder à Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade. Et sans surprise, le terminal s'avère taillé pour offrir une pleine compatiblité avec ces trois abonnements.

A commencer par Apple TV+, le service de films et de séries exclusifs de la marque. Comme les iPhone 11 et 11 Pro, notamment, l'achat d'un iPhone SE est accompagné d'un abonnement gratuit durant un an à ce service, normalement facturé 4,99 euros/mois. Il est ainsi poissible d'accéder à l'ensemble de cet abonnement et les habitués des iPhone 7 et 8 retrouveront d'ailleurs le même format d'écran 16:9e pour un écran Retina de 4,7 pouces (contre 4 pouces pour l'écran du précédent iPhone SE).

Du côté d'Apple Music, l'objet est là-encore opérationnel. On salue d'ailleurs la qualité de la stéréo bien contenue et précise, compte tenu de la taille de ce mobile. Toutefois, à l'inverse de son prédécesseur, l'iPhone SE de 2020 n'a pas droit à la fameuse prise mini-jack, il faut donc obligatoirement privilégier l'usage d'écouteurs ou de casques audio Bluetooth, qui tendent à devenir la norme.

Enfin, c'est sur Apple Arcade que l'on pouvait émettre des doutes. Mais en adjoignant un processeur A13 Bionic à son bébé -celui-là même qui équipe les iPhone 11 et 11 Pro vendus deux à trois fois plus chers-, Apple ne propose pas un mobile au rabais.

L'ensemble des titres proposés sur ce catalogue composé d'une bonne centaine de jeux vidéo, dont certains très gourmands en ressources, fonctionnent sans souci et sans surchauffe de l'appareil. Nous l'avons contasté notamment avec plusieurs jeux exigeants en matière de 3D, comme le tout récent Spyder.

Les applications faisant appel à la réalité augmentée fonctionnent ici parfaitement, même si l'iPhone SE ne propose qu'un capteur photo dorsal. L'outil est ici boosté par le Neural Engine de la puce A13 Bionic, qui grâce à l'intelligence artificielle offre toujours la possibilité de réaliser des photos portraits, à la manière d'un iPhone Xr commercialisé l'an passé. Plus abordable, l'iPhone SE s'avère être largement à la hauteur technologiquement.

iPhone SE, Apple, à partir de 489 euros.