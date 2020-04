L’Equipe Explore lance un nouveau format de documentaires inspiré par le jeu vidéo

Au-delà de leurs exploits en haute-montagne, c'est surtout un voyage entre deux amis et un hommage à la montagne qu'invite à admirer le nouveau documentaire signé l'Equipe Explore. Disponible ce vendredi 24 avril, «Un Printemps Suspendu» inaugure un format inédit mariant le reportage aux codes du jeu vidéo.

Six épisodes, d'environ 10 minutes chacun et visibles ici, donnent à voir le périple de Vivian Bruchez et Mathéo Jacquemoud, deux grands skieurs de l'extrême, anciens sportifs de haut niveau mais aussi guides de haute-montagne. Tous deux nous mènent sur les monts les plus célèbres des Alpes : le Cervin (4.478 m), le grand Combin (4.315 m), les monts Viso (3.841 m) et Eiger (3.870 m), les Grandes Jorasses (4.208 m) avant de finir par le mythique Mont Blanc (4.809 m).

Et si depuis 2013, le célèbre quotidien sportif partage au format numérique des sujets long format sur son site internet dans la section l'Equipe Explore, «Un Printemps Suspendu» entend aller plus loin. «Je ne voulais pas proposer un film avec de belles images.

Ces dernières années, j'ai été particulièrement marqué par les jeux vidéo en monde ouvert comme Zelda : Breath of the Wild ou Red Dead Redemption 2 qui offrent une perception contemplative de leur univers, mais aussi donnent une idée de vastitude. Lorsqu'on tourne un sujet avec les moyens actuels, surtout en montagne, les images des caméras écrasent les paysages et on perd cette idée de contemplation», commente Aurélien Delfosse, réalisateur de ce projet.

De la 3D en temps réel

Pour ce dernier, ce documentaire apporte l'idée d'offrir un contenu plus immersif, avec de nombreux plans tournés à l'aide de caméra d'action en vue subjective, mais aussi des vues capturées par des drones.

«Toutefois, nous avons voulu ajouter une autre dimension en faisant appel à la 3D en temps réel pour donner une échelle et se rendre compte où se trouvent les alpinistes, avec la possiblité de découvrir les monts entièrement cartographiés. Seulement 6 ou 8 % des Français vont au ski chaque année et peu d'entre eux connaissent la montagne. Nous avons d'ailleurs inclus des petits repères pour donner l'altitude et un compteur de dénivelé», explique Aurélien Delfosse, qui confie avoir été très marqué par le jeu Steep, d'Ubisoft, qui propose de faire du ski en haute-montagne.

Au-delà de l'aspect technologique, «Un Printemps Suspendu» témoigne de la vie de Mathéo et Vivian. A mesure de leurs ascensions, chacun livre ses anecdotes et ses remarques sur ces paysages, mais aussi les pièges et les dangers à éviter. «Le sport extrême n'est pas synonyme de têtes brûlées et ce sujet le répète», souligne Aurélien Delfosse, avant de poursuivre : «Il n'y a pas de prise de risque inconsidérée et l'un des épisodes témoigne d'ailleurs de leur renoncenement à poursuivre une ascension en raison du danger que cela représente. "Quand je vais en montagne, je pense aussi à ceux qui sont en bas", m'avait expliqué Mathéo».

Pour L'Equipe, ce type de reportage alliant prises de vue réelle et modélisation 3D est une première. Manière aussi de toucher un public nouveau et connecté. «Nous notons que l'Equipe Explore touche une nouvelle audience, parfois plus jeune. Surtout, la moitié de cette audience ne venait pas forcément sur notre site avant et l'on touche souvent des personnes moins férues de sport et de résultats», relève Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de l'Equipe.

A noter, le documentaire «Un Printemps Suspendu» sera diffusé sur Snapchat Discover ce week-end, tandis que les musiques composées par Roi Keidar, spécialement pour ce documentaire, sont disponibles sur les plates-formes de streaming audio.