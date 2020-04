Confinement : l’application Feeleat soutient les personnes souffrant de troubles alimentaires

Alors que de nombreux professionnels de la santé déplorent une forte chute des consultations en France en raison du confinement, les personnes souffrant de troubles alimentaires peuvent recevoir le soutien de spécialistes par le biais de Feeleat.

Ce service, disponible via internet, mais aussi une appli mobile dédiée (sur iOS et Android) entend accompagner au quotidien les personnes boulimiques et anorexiques ou encore les malades atteints d'hyperphagie (une forme de boulimie sans comportement compensatoire de type vomissements, jeûne...). Et le confinement ne les a pas nécessairement aidés. «Il est même difficile à vivre, renchérit Morgane Soulier, fondatrice de Feeleat. Les personnes souffrant de boulimie voient leurs repères alimentaires perturbés, tandis que pour les personnes anorexiques, le confinement est source de stress et les crises alimentaires sont plus fréquentes».

Son conseil ? Maintenez les liens avec les professionnels de santé, mais aussi un lien social. «Il y a ici de gros enjeux de santé mentale, il est donc important d'être entouré et de rester en contact, d'organiser des appels vidéo. Si vous êtes confinés à plusieurs n'hésitez pas à vous réaproprier la cuisine. Le confinement est aussi peut-être le moment de parler de ses problèmes avec sa famille. C'est un sujet encore tabou et les malades ont souvent honte d'en parler. Or, on s'aperçoit que les proches sont souvent bienveillants et prêts à nous écouter», explique Morgane Soulier.

Un journal pour échanger avec son médecin

Lancé en janvier 2019, Feeleat, qui compte déjà 50.000 utilisateurs réguliers, propose notamment d'échanger avec son médecin et de tenir un journal de bord. Cette application gratuite se concentre essentiellement sur le partage des informations liées au repas, s'il on mange régulièrement, seul ou accompagné et à exprimer ses émotions (grâce à de petits emojis). Feeleat ne relève donc ni les calories liées au repas, ni le poids du patient. Il est alors possible de transmettre à son médecin, via une messagerie sécurisée, un document pdf, avec ses informations, pour un suivi à distance.

Parallèlement, une autre application nommée Feeleat Med s'adresse quant à elle aux professionnels, afin de leur permettre d'échanger entre eux sur le cas d'un patient par exemple ou d'obtenir des conseils. On estime aujourd'hui qu'un français sur dix souffre ou a souffert d'un trouble de l'alimentation.