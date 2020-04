Fortnite : les concerts virtuels de Travis Scott ont rassemblé plus de 27 millions de spectateurs

C'est un nouveau record de fréquentation pour Fortnite. Quelque 27,7 millions de fans ont assisté aux cinq concerts donné par le rappeur Travis Scott, du 23 au 25 avril. Un chiffre astronomique.

A lui seul, le premier concert de la série avait rassemblé 12,3 millions de spectateurs.

Après cinq représentations, 27,7 millions de joueurs uniques ont participé à cette expérience plus de 45,8 millions de fois ! pic.twitter.com/lu1FD21Fea — Fortnite officiel (@FortniteFR) April 27, 2020

Phénomène vidéoludique, Fortnite est aussi l'un des nouveaux vecteurs de la pop culture. Si plusieurs événements réunissent plusieurs centaines de milliers de joueurs en ligne, le show surréaliste de Travis Scott lui a donné un nouvel élan, porté par cette période de confinement général.

Et pour cet événement, il ne s'agissait pas d'assister aux chansons d'un banal avatar au milieu d'une foule virtuelle. Travis Scott a démontré ici toute l'immensité que peut apporter un concert en ligne, avec des effets spéciaux, des personnages géants et des éléments de décor psychédéliques.

L’arrivée de Travis Scott , 10/10 pic.twitter.com/yBn1c44i01 — AS MONACO | JOEL 90 (@JoelPostbad) April 24, 2020

Epic Games, éditeur et développeur du jeu, avait ainsi construit une scène de spectacle spéciale, avec des ballons et des têtes de Travis Scott géantes et gonflables autour de ce show.

Surtout, tout l'univers de Fortnite était devenu le théâtre de l'événement et Travis Scott s'est mué tour à tour en simple chanteur, en astronaute ou en créature légendaire, face à un public médusé.