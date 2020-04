Les meilleurs ordinateurs portables de 2020

En 2020, les ordinateurs portables sont sans nul doute les stars des foyers. Que se soit pour le télétravail, pour suivre les cours à distance ou pour s'amuser aux jeux vidéo, le confinement a mis en valeur les avantages de ces produits. Voici notre sélection des meilleurs modèles lancés cette année.

A noter que celle-ci sera remise à jour régulièrement. Les tarifs indiqués sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des opérations commerciales proposées par les revendeurs.

Le MacBook Air d'Apple

© n.cailleaud/CNEWS

Best-seller d'Apple parmi sa gamme d'ordinateurs, le MacBook Air s'offre une cure de jouvence bienvenue en ce printemps. Commercialisé à partir de 1.199 euros, cette édition 2020 vient booster la puissance du MacBook le plus léger d'Apple (1,29 kg) tout en reprenant le même châssis en aluminium 100 % recyclé de la version lancée en novembre 2018. On retrouve donc l'écran Retina de 13,3 pouces qui occupe presque l'ensemble de la face dédiée à la dalle, cerclée d'un fond noir.

Autre changement côté esthétique et finitions, le portable star de la firme à la pomme profite d'un nouveau clavier. Baptisé Magic Keyboard, celui-ci gagne des touches mieux enchâssées et un système de retour bien plus silencieux et robuste que celui de ses prédécesseurs. Et pour cause, il s'agit des mêmes claviers qui équipent les ordinateurs haut de gamme de la marque, les MacBook Pro. Le trackpad est quant à lui 20 % plus grand et est également plus silencieux, offrant par là-meme une belle surface de navigation. Le design arbore également des haut-parleurs d'excellente facture pour une stéréo agréable pour les contenus mutimédia.

Parallèlement, cette mise à jour profite aussi aux composants de cet ordinateur design. Jusqu'à deux fois plus puissant que les anciens modèles, ils proposent un disque dur de base en SSD de 256 Go (pouvant monter à 2 To). Enfin, l'objet peut voir booster ses performances graphiques (Jusqu'à 80 % de plus par rapport à l'ancienne génération). Utile, puissant et bien fini, le MacBook Air (2020) s'avère bien équilibré, pour qui rechercherait un ordinateur portable complet sous MacOS, essentiellement orienté bureautique et consommation de vidéos, avec une belle autonomie dépassant allègrement les 10 heures.

MacBook Air (2020), Apple, à partir de 1.199 euros.

Le MateBook X Pro de Huawei

© n.cailleaud/CNEWS

Concurrent très sérieux des MacBook Pro d'Apple, le MateBook X Pro version 2020 de Huawei arrive avec une finition impeccable. Disponible à partir de la mi-mai en France, ce modèle sous Windows 10 et haut de gamme sera commercialisé à partir de 1.499 euros. Un PC portable qui impressionne d'abord par la qualité de son écran 13,9 pouces et la dalle occupant 91 % de la surface, le tout avec un minimum d'encombrement (l'objet est même 15 % plus fin qu'un MacBook Pro). Gros plus, la dalle est aussi tactile.

On apprécie également le large trackpad, ainsi que le clavier. L'objet conserve d'ailleurs sa touche spéciale dans le clavier qui cache une petite caméra HD sur laquelle il suffit d'appuyer pour l'utiliser. Pratique pour être certain de garder sa confidentialité, même si son positionnement assez bas prendra son utilisateur en contre-plongée. En cas de visioconférence, on se retrouve donc souvent à devoir surélever l'ordinateur sur une pile de livres. Mais c'est bien là son moindre défaut, tant Huawei a eu à cœur de fournir un PC portable bien fini. On apprécie d'ailleurs les deux ports USB-C, la prise jack et une prise USB classique sur ses tranches. Surtout, la firme offre directement un système multiports annexe d'une valeur de 60 euros dans le packaging de son ordinateur, là où d'autres marques ne s'en privent pas pour le facturer à part. Enfin, un jeu de quatre haut-parleurs assure un rendu sonore immersif.

Dans les entrailles de la bête, Huawei intègre des processeurs Intel Core i7 et i9 de 10e génération (selon les configurations) ainsi que 16 Go de Ram et jusqu'à 1 To de stockage, ainsi qu'une carte graphique Nvidia Geforce MX250 (sur option). Il est à noter qu'une version moins puissante basé sur un Core i5 sera proposée dans les prochains mois à 1.399 euros. Son châssis tout en aluminum intègre également une batterie assurant une autonomie moyenne de 11 heures et pouvant atteindre 15 heures pour un usage bureautique classique.

MateBook X Pro, Huawei, à partir de 1.499 euros.

Le Elite Dragonfly de HP

© HP

Toujours dans la catégorie premium, le Elite Dragonfly de HP fait entrer l'informatique dans l'ère écoresponsable sans transiger pour autant sur la qualité, ni le design. La marque américaine livre ici un PC portable convertible en tablette visant à la fois un public exigeant et les professionnels soucieux de voyager léger avec un contenu sécurisé. HP a déployé de beaux efforts d'ingéniérie afin de proposer un modèle haut de gamme dont 82 % des pièces mécaniques proviennent de matériaux recyclés, notamment venus de l'océan (une première). Ainsi, châssis et clavier sont composés de magnésium recylé à 90 % et 50% du plastique utilisé pour les touches est issus de DVD recyclés. Un souci écologique qui se retrouve aussi dans la conception des haut-parleurs, tandis que l'écran gagne 44 % d'efficacité énergétique grâce à des composants à faible consommation.

Un ensemble qui, une fois en main, reste de haut niveau et prouve qu'avec certains efforts autour de la chaîne de fabrication, un produit électronique peut limiter son empreinte environnementale. Autour de son écran de 13 pouces 4K HDR, ce Elite Dragonfly avoisine les 1.500 euros, mais se dote aussi du dernier cri. A commencer par sa compatiblité Wifi 6 et sa batterie capable de supporter plus de 20-25 heures de travail sans passer par la case prise de courant, un filtre de confidentialité intégré (sauf pour la version familiale), un obturateur pour la caméra, ainsi qu'un capteur d'empreinte. Enfin, le processeur Intel Core i5 ou i7 de 8e génération promet de bonnes performances, avec 8 à 16 Go de Ram, ainsi que 256 Go à 512 Go de stockage en SSD. On regrettera la taille de son bloc d'alimentation assez imposante, mais celui-ci promet de rendre 50 % de la batterie en 34 minutes. Un excellent modèle.

Elite Dragonfly, HP, environ 1.500 euros.