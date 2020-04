Les podcasts les plus écoutés en avril sur Spotify

Pour rendre le confinement plus agréable et s'évader grâce à l'audio, Spotify a dévoilé les 10 podcasts les plus écoutés sur sa plate-forme en avril.

Et avec plus de 50 millions de titres de musique et plus de 700.000 podcasts disponibles sur Spotify, autant savoir ce qui cartonne pour mieux faire son choix.

Pandémie - Le Monde

La rédaction du journal Le Monde propose son podcast Pandémie pour y voir plus clair sur l’actualité du coronavirus, et mieux comprendre les grands enjeux de cette crise sanitaire en France mais également dans le monde entier. Des problématiques de post-confinement, à l’avancée des traitements médicaux, en passant par les fake news liées au virus, rien n'est laissé au hasard dans ce podcast passionnant.

Floodcast - Floodcast

Avec des invités comme McFly et Carlito, Kyan Khojandi, Alison Wheeler, Jérémie Dethelot, Natoo ou encore Laura Felpin, Floodcast, présenté par Florent Bernard avec la complicité d’Adrien Menielle, brasse tous les sujets possibles sur un ton humoristique.

L’Afterfoot - RMC

Les fans de sport et de football ne manqueront pas l'Afterfoot sur RMC. Disponible sur Spotify depuis mars 2020, ce podcast comble le manque en revenant sur les matchs emblématiques, sur le mercato, les actus des joueurs, etc… Des quizz sur le foot sont également au programme de certains épisodes.

2 Heures de Perdues - Fréquence Moderne

Des passionnés de cinéma sont au programme de ce podcast. Dans 2 Heures de Perdues, les présentateurs regardent des «films de l’enfer»pour divertir leurs streamers en leur racontant des anecdotes et en analysant des films qu’ils jugent mauvais. Jumanji, Romeo + Juliette, Snatch, Jeux d’enfants, etc… ont notamment été traités.

C dans l’air - France Télévisions

C dans l’air, programme phare de France 5, est disponible sur Spotify depuis octobre 2018. Caroline Roux, du lundi au jeudi, et Axel de Tarlé, le vendredi et le samedi, rendent compte, avec l’aide d’experts, de ce qui fait l’actualité et donnent aux streamers les clés nécessaires pour l’appréhender et la comprendre dans sa globalité. Chaque épisode dure environ une heure et en fin d’émission, les experts et présentateurs répondent aux questions posées par les téléspectateurs, qui ont vu l’émission en direct.

Change ma vie : Outils pour l’esprit - Clotilde Dusoulier

Dans les épisodes de ce podcast, Clotilde Dusoulier, une Parisienne trentenaire, parle, tous les jeudis, de sujets liés au développement personnel. On retrouve notamment dans les thématiques abordées l’image de soi, les relations aux autres, l’impatience, la maturité émotionnelle, la méditation, la créativité…

Popcorn - Domingo TV

Ce podcast aborde l’actualité Web, des débats et des sujets de société. Domingo, animateur, streamer et créateur français, s'entoure, dans ce talk-show, d’une bande de chroniqueurs. Un nouvel épisode est disponible chaque mardi à 20h.

Franck Ferrand raconte… - Radio Classique

Franck Ferrand raconte l’Histoire avec fougue sur Radio Classique. Les auditeurs ont le plaisir de le retrouver chaque jour dès 9h30, pour une immersion dans les grandes intrigues et les sagas de l’Histoire, avec des anecdotes toujours plus savoureuses.

Mythes et Légendes - Quelle Histoire

Ulysse, Athéna, Thor, Anubis, le roi Arthur, et bien d’autres… Dans ce podcast, l'auditeur est captivé par les mythes et légendes du monde entier. Disponible depuis décembre 2019, Mythes et Légendes a raconté l’histoire de Mélusine, la femme serpent, celle de Perceval ou encore celle de Thor, l'ennemi des géants. Un trésor pour ceux qui veulent s'évader durant ce confinement.

Les couilles sur la table - Binge Audio

Et voici le premier podcast sur les masculinités. Un jeudi sur deux, Victoire Tuaillon s'attaque à un aspect des masculinités contemporaines avec un.e invité.e. Qu’il s’agisse de Virginie Despentes qui revient dans Meuf King Kong sur les grands thèmes de son essai féministe «King Kong Théorie» ou encore Pénétrer, qui aborde le sujet de la pénétration et une certaine norme qui l’entoure, le podcast rappelle qu’on ne naît pas homme, mais qu’on le devient.