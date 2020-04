Un incendie évité de justesse pendant une émission de cuisine spécial confinement

Cauchemar en cuisine. Un incendie a été évité de justesse pendant une émission de cuisine spécial confinement diffusée en direct mardi 28 avril.

L'incident est survenu dans le cadre du programme télévisé britannique «This Morning». Le célèbre chef australien John Torode a accidentellement jeté son torchon sur une plaque allumée alors qu'il préparait des McMuffins, une sorte de sandwich vendu par l'enseigne McDonald's, faits maison.

Heureusement, les animateurs Holly Willoughby et Philipp Schofiled ont aussitôt prévenu le cuisinier que son torchon était en train de brûler. John Torode s'est alors empressé de le prendre en main pour ouvrir son robinet et le mettre sous l'eau.

Plus de peur que de mal. Le chef a ainsi rapidement maîtrisé le feu et s'en est tiré avec un torchon en moins et une alarme incendie.