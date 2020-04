Appels vidéo à plusieurs : Google Meet bientôt ouvert à tous et gratuit

Auparavant réservé à un usage professionnel, le service Google Meet surfe sur la vague du confinement et le boom des appels vidéo à plusieurs pour se tourner vers le grand public.

A l'instar de Facebook qui a facilité les visioconférences sur Messenger et WhatsApp la semaine dernière, l'autre géant américain vient d'annoncer la gratuité et «l'ouverture à tous et partout» de Google Meet. Le déploiement de cette ouverture ne sera toutefois pas accessible tout de suite et il faudra encore compter sur un accès progressivement déployé durant les prochains jours et semaines, précise Google.

Point important, il ne sera plus nécessaire de posséder une adresse gmail pour se connecter et rejoindre une visioconférence à plusieurs centaines. Une invitation avec un lien suffira à intégrer tous les intervenants.

100 millions d'utilisateurs quotidiens

«Nous vivons un changement mondial important qui a un impact sur la communication du lieu de travail, aux écoles et domiciles. Les particuliers veulent des outils familiers et sécurisés qu'ils peuvent utiliser lors des différents moments de leur journée et de leur vie», commente Google dans un communiqué. Ce dernier ajoute que «depuis avril Meet compte chaque jour 3 milliards de minutes de réunions en visio et 3 millions de nouveaux utilisateurs. Et depuis la semaine dernière, les utilisateurs quotidiens de Meet ont dépassé les 100 millions».

Le service qui entend donc sortir du cadre de l'entreprise promet également d'accéder à un système de mosaïque étendue où il est possible de faire apparaître jusqu'à 16 personnes sur un même écran. Une fonctionnalité encore rare sur les applications concurrentes comme Zoom ou Teams. Google Meet est accessible depuis les ordinateurs mais aussi via les smartphones et tablettes.