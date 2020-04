Attention aux fausses applis StopCovid

Toujours en préparation par le gouvernement avant un futur débat parlementaire, l'application StopCovid n'est en aucun cas disponible sur l'App Store iOS, ni le Google Play d'Android. Une information rappelée aux Français, car de nombreuses applications tierces se font passer pour tel.

Elles s'appellent Stop Covid19 CAT, Stop Covid19-KG et même encore plus simplement Stop Covid et trouvent une bonne place dans les téléchargements actuels, tandis que d'autres liées à la pandémie fleurissent chaque jour. Il suffit en effet de faire un tour sur les stores des mobiles iOS et Android pour découvrir toutes ces applications qui surfent sur le nom StopCovid relayé par le gouvernement et les médias.

En réalité, ces trois applis ne s'adressent pas aux Français. L'exemple le plus probant reste Stop Covid, actuellement en 3e place des applications santé les plus téléchargées dans l'Hexagone sur l'App Store. Celle-ci est une application mobile proposée par le ministère de la santé de Géorgie. Une fois installée, elle invite à donner son accord pour un suivi par GPS, tout comme l'application venue du Kirghizistan : Stop Covid19-KG. Une technologie de géolocalisation qui s'avère être très invasive pour vos données privées; l'Etat français ayant d'ailleurs délibérément choisi d'écarter celle-ci pour lui préférer le Bluetooth qui doit permettre de détecter si l'on a croisé une personne infectée via son smartphone mais sans savoir où. Surtout, personne ne sait si les données récoltées par Stop Covid et Stop Covid19-KG ne seront pas revendues à des tiers, comme des compagnies d'assurances notamment. Méfiance donc.

Dans le doute ne téléchargez rien

Une autre application intrigue également les mobinautes avec Stop Covid19 CAT. Là encore, il s'agit d'une application étrangère, pensée pour les citoyens catalans. Les autorités de cette région ibérique entendent y diffuser un système de sondage pour déterminer quelles sont les zones où des foyers du coronavirus ont été détectés. Rien ne garantit qu'aucune donnée ne sera récupérée au passage.

Nous vous conseillons donc de ne jamais installer les applications liées au Covid-19. La seule qui sera officielle et qui, par ailleurs, nécessite encore de nombreux ajustements avant d'être discutée au Sénat comme à l'Assemblée nationale, est le StopCOVID actuellement en développement et dont le lancement est au mieux prévu pour la mi-mai. Dans le doute ne téléchargez donc rien d'autre.