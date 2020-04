La moitié des travailleurs prêts à réduire leur salaire pour rester en télétravail

Tout d'abord imposé par la crise sanitaire, certains pourraient avoir pris goût au télétravail. Près de la moitié des travailleurs (48 %) sont prêts à réduire leur salaire pour travailler à domicile indéfiniement, selon un sondage mondial réalisé auprès de 2 250 employés de bureau.

Ce nombre impressionnant s'expliquerait notamment par l'intérêt du grand public envers l'environnement, révèle l'enquête publiée dans Good News Network et menée par la société spécialisée en sondage OnePoll et par l'entreprise de service informatique LogMein. C'est en tout cas ce que sous-entendent les chiffres suivants : 84 % des personnes interrogées s'inquiètent de leur impact sur l'environnement et plus de 75 % déclarent qu'elles se sentent pour cela coupables du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.

Aussi, 72 % des sondés se réjouissent de gagner du temps dans leurs déplacements. Une autre raison, intimement liée à la précédente, pour laquelle ils apprécient le travail à domicile : 57 % déclarent qu'il leur permet d'adopter un calendrier plus souple. Mais il semble y avoir d'autres justifications, plus personnelles.

En effet, 66 % affirment que les économies réalisées sont un avantage considérable du télétravail et 56 % citent la possibilité de passer plus de temps avec la famille et les amis. Une autre raison se démarque, et pas des moindres : 56 % déclarent qu'ils apprécient simplement de pouvoir porter ce qu'ils veulent lorsqu'ils travaillent à la maison.

une aide consequente a l'environnement selon les sondes

L'enquête, qui vise à découvrir ce que les employés de bureau pensent du télétravail et de son impact sur l'environnement, révèle que les sondés estiment que l'impact environnemental du trajet quotidien entre leur lieu de domicile et de travail est important. Ainsi, 77 % des personnes interrogées estiment que le travail à domicile est l'un moyen des moyens les plus efficaces d'aider l'environnement.

Pour cause, les travailleurs n'habitent globalement pas la porte à côté de leur travail. Selon le sondage, l'employé de bureau moyen passe près d'une heure par jour à faire la navette entre son lieu de travail et son domicile.

Le sondage a été réalisé auprès de 1 000 employés de bureau aux Etats-Unis, 250 employés de bureau en Inde, au Royaume-Uni, au Brésil et en Allemagne, 125 employés de bureau en Australie et 125 employés de bureau en Nouvelle-Zélande.