Un tournoi de Mario Tennis avec les sœurs Williams et John McEnroe le 3 mai sur Facebook Gaming

John McEnroe contestera-t-il l'arbitrage de Super Mario ? Les Sœurs Williams règleront-elles leur compte à Peach et Daisy ? Maria Sharapova enterrera-t-elle Bowser ? Avec le confinement, un véritable tournoi virtuel se tiendra dimanche 3 mai à 22h autour de Mario Tennis Aces, sur Switch.

Cette rencontre qui réunira plusieurs stars des courts sera visible en streaming sur Facebook Gaming, qui jouera les organisateurs de l'événement. Manière de faire oublier les annulations successives de Roland Garros et de Wimbledon en raison de la pandémie. Tous croiseront les raquettes pour la bonne cause, puisque le réseau social entend reverser 25.000 dollars (env. 22.900 euros) pour chaque participant à une association caritative de leur choix autour de la lutte contre le Covid-19.

Dès 22h, il sera possible de suivre plusieurs parties où les célèbres joueurs auront troqué leur raquette contre une manette pour s'affronter sur le jeu vidéo de Nintendo. Facebook Gaming détaille ainsi le programme des réjoissances, avec Serena Williams Vs Gigi Hadid, Naomi Osaka Vs Hailey Bieber, Venus Williams Vs JuJu Smith-Schuster, Maria Sharapova Vs Karlie Kloss, Kei Nishikori Vs Steve Aoki, Madison Keys Vs Seal, Taylor Fritz Vs Addison Rae, Kevin Anderson Vs Ryan Tannehill.

Il est à noter que l'ensemble de ces rencontres sera commenté en direct par l'ex-champion américain John [«it's on the line»] McEnroe, ainsi que l'actrice iJustine.