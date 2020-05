Les meilleurs objets connectés pour faire du sport après le confinement

Sortie running abrégée, séance de fitness moins efficace, session muscu dégonflée... Le confinement n'a pas offert un terrain propice pour faire du sport, et le télétravail a fait de votre chaise votre allié le plus habile pour cultiver les bourrelets...

A l'heure où les Français préparent l'arrivée de l'été en décidant d'effacer les kilos superflus, voici notre sélection des coachs électroniques et objets connectés dédiés au sport. Cette sélection sera amenée à évoluer tout au long de l'année. Les tarifs indiqués sont les prix de vente conseillés.

Fitbit Charge 4

Toujours très populaires et peu encombrants, les bracelets connectés ne sont aujourd'hui plus de simples gadgets. Un constat dont témoigne le nouveau Charge 4 de FitBit qui profite d'une belle finition, de multiples bracelets, et peut même faire office de montre discrète. Surtout, la marque américaine, rachetée l'an passé par Google, en a profité pour inclure de nouveaux éléments intéressants qui en font le bracelet connecté le mieux équipé du marché à un prix intéressant, moins de 150 euros. Par rapport aux version précédentes, il intègre un GPS et ne se base donc pas sur celui de votre smartphone. L'objet offre ainsi un meilleur suivi, d'autant que ce GPS est paramétrable selon les activités d'extérieur (running, marche, cyclisme...) et s'avère à l'essai très précis. Le Charge 4 profite également d'un suivi de l'activité cardiaque et peut toujours étudier le sommeil de son porteur. Un rendu détaillé est accessible via l'application FitBit dédiée.

Bracelet Charge 4, FitBit, 149 euros.

Polar Grit X

Pensée principalement pour les sports en extérieur, la nouvelle montre Grit X de Polar se présente comme un modèle robuste répondant à des normes de résistance de niveau militaire. L'objet s'adresse donc à des sportifs un peu plus exigeants que la moyenne à la recherche d'un modèle complet. La Grit X innove d'abord avec une fonctionnalité Hill Splitter, capable de distinguer les côtes, les descentes et les sections plates avec un aperçu mieux détaillé que les autres modèles qui mettent l'accent sur le dénivelé sans préciser les différences. Autre point intéressant, lors d'une activité sportive prolongée ou intense, la montre est capable de conseiller quand son porteur doit boire et se ravitailler. Prête pour les conditions extrêmes et profitant d'un boîtier tout en acier, elle dispose en outre de toute une batterie de capteurs et d'un GPS pour en faire un objet polyvalent, avec un programme de coaching pour chaque sport.

Montre Grit X, Polar, 429,90 euros.

Julbo Evad-1

Lunetier français bien connu des amateurs de trails, Julbo vient de lancer sa première paire de lunettes connectées avec les Evad-1. Fruit de plusieurs années de R&D au sein de cette société basée dans le Jura, ces modèles invitent à consulter les informations essentielles à ses performances sans quitter la route des yeux. Pratique pour les cyclistes et les coureurs qui s'aventurent sur des routes qui nécessitent une certaine concentration.

Les Evad-1 s'inspirent ainsi des systèmes de visée tête haute des pilotes de chasse en intégrant un petit écran dont les informations sont rétroprojetées sur le verre droit. Il est ainsi possible de suivre d'un coup d'œil et en temps réel son temps d'activité, son rythme cardiaque, ainsi que sa vitesse. Un capteur placé sur le côté droit des lunettes permet de passer d'une information à l'autre, voire d'éteindre l'écran juste en passant brièvement sa main. L'objet promet une autonomie de 12 heures et résiste à l'humidité. Julbo a également misé sur des matériaux résistants, ainsi qu'un verre d'un seul tenant sur toute la surface et «photochromic», capable de se teinter en fonction de l'ensoleillement. Les informations sont collectées directement via l'application dédiée ActiveLook et sont fournies par les capteurs du smartphone. Des ahtlètes comme Martin Fourcade ont notamment participé directement à la conception de ces lunettes high-tech.

Lunettes Evad-1, Julbo, env. 500 euros.

Withings balance body cardio

Qui parle de sport, parle aussi de perte de poids, de renforcement musculaire, mais encore faut-il surveiller sa santé. C'est ce que propose la balance Body Cardio de Withings. Un appareil qui ne fait pas qu'enregistrer l'évolution de votre poids au quotidien, mais qui, bardé de capteurs et couplé à une appli, permet de calculer la masse osseuse, la masse grasse, la masse musculaire et peut également renseigner sur votre santé cardiovasculaire. La balance est ainsi capable de mesurer la vitesse d'onde du pouls et du rythme cardiaque. Enfin, son cadran peut indiquer le pourcentage d'eau contenu dans le corps afin d'optimiser son hydratation. Un appareil intéressant en complément des activités sportives.

Balance Body Cardio, Withings, 149,95 euros.