Snapchat : Damien Hirst invite à une expérience artistique en réalité augmentée

Devenu une figure de l'art contemporain, le Britannique Damien Hirst entame une nouvelle collaboration avec Snapchat. Le réseau social vient de lancer une nouvelle expérience inspirée de ses fameuses Spin Paintings.

Il est donc possible de réaliser ses propres œuvres qui consistent à étaler de la peinture sur un support pour la répartir grâce à la force centrifuge. Pas de panique, la moquette du salon ne risque rien, puisque Snapchat fait ici appel à la réalité augmentée.

Il suffit de sélectionner le Lens «Spin Art» (disponible une fois l'appli mise à jour) et un disque blanc virtuel tournera alors en se superposant à la réalité sur votre écran de smartphone. Il est alors possible de verser différents pots de peinture de la couleur de son choix et de voir votre œuvre se créer en temps réel. Les snapchateurs peuvent alors partager celle-ci avec leurs amis.

Une collaboration solidaire

Le lancement de cette nouvelle expérience accompagne également une campagne de dons au profit de l'ONG Partners in Health, qui soutient les communautés vulnérables et prodigue des soins, notamment durant la pandémie liée au Covid-19. Il est ainsi possible d'adresser ses dons directement depuis l'application.