StopCovid : l’application sera lancée le 2 juin sur fond de «guerre» avec Apple et Google

Espérée pour le 11 mai par le gouvernement afin d'accompagner le déconfinement, l'application StopCovid ne sera finalement pas prête avant le 2 juin, a annoncé le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O.

Ce dernier s'est exprimé ce mardi afin de clarifier certains points, alors que plusieurs députés et sénateurs réclament des garanties quant aux respect des données des citoyens qui la téléchargeront sur les smartphones.

Interrogé par la commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la souveraineté numérique, Cédric O a exclu un partenariat avec les géants américains Apple et Google, pour mettre en place cette application. «Nous avons un duopole, Android (système d'exploitation de Google) et iOS (système d'exploitation d'Apple), sur un marché fermé qui fait que ces deux-là ont la main sur l'ensemble des applications qui peuvent être installées sur les téléphones. Cela doit poser question.»

De leur côté, Apple et Google avaient annoncé le 10 avril dernier collaborer ensemble afin de proposer une solution commune autour du traçage. Une proposition désormais rejetée par le gouvernement. Selon Cédric O, la proposition des deux géant pose «un certain nombre de problèmes en terme de protection de la vie privée et en terme d'interconnexion avec le système de santé».

Pas de bras de fer

Toutefois, le secrétaire d'Etat a souligné qu'il ne veut pas rentrer dans une logique de bras de fer avec ces deux acteurs. «Dès lors que les applications respectent la loi et les règlements français, que la Cnil les juge conformes, le gouvernement n'a pas à interdire une application. Et de la même manière, Apple et Google ne peuvent pas s'opposer à un certain nombre d'applications qui respectent la loi», précise-t-il.

Pour rappel, l'application StopCovid entend proposer aux Français, sur la base du volontariat, une application de traçage des personnes. Les personnes qui utiliseront cette application pourront être automatiquement alertées, par le biais d'un message, qu'elles ont croisé une personne susceptible d'être contagieuse.