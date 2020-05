Summer Game Fest : découvrez le programme autour du futur du jeu vidéo

Orphelins de l'E3 et de la Gamescom en raison de la pandémie, les gamers ne seront pas abandonnés pour autant dans les prochaines semaines. Alors que l'arrivée de la Xbox Series X et de la PS5 se profile pour la fin de l'année, l'été 2020 devrait être le théâtre de toutes les annonces réunies sous la bannière du Summer Game Fest.

L'industrie du jeu vidéo, dont les ventes dématérialisées se portent très bien durant le confinement et qui a dépassé les 120 milliards de dollars de revenus en 2019, prépare donc une saison spéciale qui durera de mai à août. De nombreux évènéments en streaming et de keynotes devraient donc ponctuer les prochaines semaines.

Le SGF est notamment porté par le producteur canadien Geoff Keighley, bien connu des amateurs du milieu pour animer et produire la cérémonie des Games Awards qui récompense chaque année depuis 2014 les acteurs du secteur. Il entend faire de ces quatre mois «un pipeline pleinement fonctionnel pour les démos, le gameplay sur toutes les plate-formes (...) afin que nous puissions donner aux fans davantage de possibilités de jeu – cela signifie des démos, mais aussi plus d’événements dans le jeu, des lancements de jeux en direct etc…». Une première phase réunira d'ailleurs les annonces de 16 acteurs de l'industrie avec : Xbox, PlayStation, Bandai Namco, CD Projekt Red, Bungie, Electronic Arts, Activision, Bethesda, 2K, Blizzard, Riot Games, Square Enix, Private Division, Steam, Digital Extremes et Warner Bros. Games.

La Phase 1 commencera ce jeudi 7 mai à 17h par un rendez-vous «Inside Xbox» organisé par Microsoft. La division Xbox devrait en effet dévoiler une série de trailers de jeux à venir sur sa future console Xbox Series X. La firme de Redmond promet de montrer les premières séquences de gameplay de jeu next-gen.

Autre rendez-vous confirmé par le Summer Game Fest, la tenue d'un EA Play en streaming le jeudi 11 juin à 16h aux Etats-Unis, soit le vendredi 12 juin à 1h du matin (heure française). L'événement devrait en dévoiler plus sur les productions de l'éditeur qui a dans sa manche de grosses licences comme FIFA, Battlefield, Star Wars (Battlefront, Jedi Fallen Order...) ou encore Apex Legends.

EA Play Live goes digital in 2020!



See you on June 11th at 4pm PST... World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs

