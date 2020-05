Le Sonos Arc se dévoile et veut révolutionner le home cinéma

Alors que Sonos a déjà investi le marché des barres de son avec la Playbase, la Playbar et la Beam, le spécialiste américain de l'audio s'apprête à ajouter une nouvelle corde à son arc en matière de home cinéma. Le constructeur dévoile ce mercredi 6 mai son système Arc.

Une barre de son tout-en-un et haut de gamme qui promet d'offrir un son Dolby Atmos toujours plus immersif dans les salons. Prévu pour le 10 juin prochain en magasin, le Sonos Arc sera commercialisé au prix de 899 euros.

C'est un mélange de puissance et de finesse que compte apporter cette enceinte qui se vante de ne pas avoir besoin de caisson de basse pour délivrer son expérience sonore en regardant un film ou une série. Cet élément, qui rejoint désormais la famille Sonos, met donc en avant l'usage du son Dolby Atmos, capable d'utiliser l'environnement d'une pièce pour offrir un son immersif en 3D. Aujourd'hui, on recense ainsi plus 25 services de streaming vidéo dans le monde [comme Disney+, Netflix ou MyCanal en France] qui diffusent du contenu (séries et films) en Dolby Atmos, rappelle Sonos qui souligne que ce format se développe.

Avec une largeur de 1,14 m, pour une profondeur de 11,5 cm et une hauteur de 8,7 cm, le Sonos Arc abrite onze haut-parleurs derrière sa grille. Deux d'entre-eux sont orientés vers le plafond pour répercuter les ondes sonores en 3D. Le son peut-être diffusé également en stéréo, mais aussi en Dolby 5.1. La technologie TruePlay permet toujours de calibrer la barre avec la pièce qui l'abrite. A noter, l'Arc se calibrera différemment selon qu'il est installé devant le téléviseur ou accroché à un mur. Sur ce dernier cas de figure, l'objet délivrera moins de basses, précise-t-on.

Classé parmi les produits les plus haut de gamme de chez Sonos, le système Arc a principalement été pensé pour les personnes diposant d'une pièce spatieuse, afin de délivrer toute la richesse sonore qui l'habite. L'appareil peut toujours être appairé avec les autres produits Sonos, à l'image des Sonos One qui peuvent servir de sattelites arrières gauche et droit afin de renforcer l'immersion dans un film.

Compatible avec Alexa, Google Ask et Siri

Autre point important, le Sonos Arc intègre lui aussi plusieurs micros et peut être commandé à la voix. Le produit est compatible avec Alexa, Google Ask et Siri, pour interagir avec ces assistants vocaux. Le 8 juin prochain Sonos mettra également à jour son application mobile pour l'ensemble de ses produits, y compris l'Arc, afin de proposer de nouvelles fonctionnalités, mais aussi une nouvelle interface.

Parallèlement, Sonos annonce la commercialisation de nouveaux produits, comme le Sonos Five (remplaçant du Sonos Play:5) et du Sonos Sub (un caisson de basse de nouvelle génération). Deux appareils qui seront vendus respectivement 579 et 799 euros, à partir du 10 juin.