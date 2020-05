Microsoft dévoile sa nouvelle gamme de produits Surface 2020

Avec les Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2 et les Surface Earbuds, Microsoft dévoile ce mercredi 6 mai ses nouveaux produits high-tech «printaniers».

Si la firme de Redmond opère une mise à jour bienvenue sur sa tablette Surface Go et PC portable convertible Surface Book, celle-ci persiste et signe dans le domaine de l'audio en offrant une version revue et corrigée du casque Surface Headphones et suit les pas d'Apple avec l'arrivée des Surface Earbuds sur le marché des écouteurs 100 % sans fil. Voici donc la nouvelle famille Surface de ce printemps (confiné) 2020.

Les surface Earbuds

A l'heure où toutes les marques high-tech déclinent leurs écouteurs sans fil sur le modèle des AirPods d'Apple, Microsoft se lance aussi avec ses Earbuds. Reposant sur un design minimaliste et pensé comme deux boutons blancs, ils seront lancés le 12 juin au prix de 219,99 euros. Un tarif élevé qui les rangera parmi les modèles premium dans les boutiques. Pour ce prix, Microsoft avance toutefois des arguments intéressants pour se démarquer. Ainsi, les deux écouteurs intègrent une surface plane et tactile pour différentes interactions disponibles en tapotant du bout du doigt. Parallèlement, ils intègrent la technologie Omnisonic de Microsoft, qui offre un son plus immersif. Autre atout, le groupe projette une compatibilité innovante autour de sa suite Office 365/Microsoft 365 pour interagir vocalement avec les logiciels Word, Power Point et Excel. Reste à savoir comment ceci se traduira dans les faits.

Les surface headphones 2

Pour cette année plus que jamais synonyme de télétravail, Microsoft met en avant une nouvelle mouture pour son casque audio maison. Les Surface Headphones 2, donc, seront commercialisés à partir du 12 juin pour 279,99 euros. Ici, le constructeur promet d'avoir effectuer un travail plus approfondi autour du traitement des bruits ambiants. Ainsi, treize niveaux de contrôle du son ambiant sont proposés et il est possible d'amplifier la voix d'une personne qui nous parle sans retirer le casque de ses oreilles. Ce modèle Bluetooth haut de gamme promet une autonomie de 20 heures, précise Microsoft.

La surface Go 2

Pensée pour un public plus large au rayon tablettes/PC convertibles et proposée à un tarif de départ de 459 euros dans sa version wifi, la Surface Go 2 sera lancée le 12 mai prochain. Microsoft démocratise sa gamme en visant notamment les étudiants et les personnes à la recherche d'une tablette multimedia sous Windows. Cette nouvelle version mise sur un écran légèrement plus large de 10,5 pouces de diagonale (contre 10 pour le premier modèle) et embarque un processeur Intel plus puissant de 8e génération. Et comme la mode est aux appels vidéo et aux visioconférences, la Go 2 profite d'une meilleure caméra frontale et d'un système de micro dont le rendu sonore sera plus riche. Il est à noter que la Surface Go 2 sera une nouvelle fois compatible avec les accessoires Surface (clavier, stylet...).

La surface Book 3

Porte étendard de la gamme Surface, le Book 3 rassemble le savoir-faire de Microsoft dans le domaine des PC convertibles haut de gamme. S'affichant à partir de 1.799 euros dans sa version 13 pouces et 2.599 euros en 15 pouces, cette 3e génération s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux gamers, avec un bel effort sur le design, toujours plus épuré.

Le Surface Book 3 sera lancé le 5 juin prochain. La dalle tactile est conservée pour offrir un usage deux-en-un, ainsi que son clavier physique déclipsable. Surtout, l'outil hérite des meilleurs composants actuels autour d'une architecture PC sous Windows 10. On retrouvera donc des processeurs Intel de 10e génération, 32 Go de Ram, du stockage SSD, tandis qu'ils pourront profiter de cartes graphiques Nvidia GTX 1650 Max Q, voire RTX 3000 Max Q, selon les versions, pour offrir une expérience gaming poussée à l'extrême.