Se protéger des écrans et de la lumière bleue : les conseils de gunnar

Nous passons des heures chaque jour devant un ordinateur, notre smartphone, la tablette, ou les jeux video… Petits ou grands, nos yeux sont rivés sur les écrans.

Se protéger de la lumière bleue, réduire la fatigue visuelle et choisir les meilleures lunettes anti lumière bleue : Gunnar vous donne ses conseils d’expert.

QU’EST CE QUE LA LUMIÈRE BLEUE ?

La lumière bleue fait partie de notre quotidien, elle est présente dans la lumière naturelle. Elle permet de réguler notre cycle biologique (le cycle circadien) et d’indiquer à notre cerveau qu’il faut dormir. Elle régule la production de mélatonine, ce qu’on appelle communément l’hormone du sommeil. Nous avons donc besoin de cette lumière bleue naturelle.

Cependant la plupart des écrans sur lesquels nous passons nos journées émettent de la lumière artificielle, qui ne rayonne pas de la même façon que la lumière naturelle. La lumière artificielle a un pic de lumière bleue extrêmement intense sur la longueur d’onde 450nm, surtout celle contenue dans les éclairages Leds. C’est la lumière HEV (Haute Énergie VIsible) et elle va pénétrer plus profondément dans l’oeil pour atteindre la macula.

LES CONSÉQUENCES DE LA SUREXPOSITION À LA LUMIÈRE BLEUE

Cette surexposition à la lumière bleue artificielle a de nombreux impacts sur notre santé. Tout d’abord les troubles du sommeil. Lorsqu’on regarde un écran avant de s’endormir le soir, on envoie de la lumière bleue à notre cerveau, lui indiquant qu’il n’est pas encore l’heure de se coucher. Notre cycle circadien est dégradé et cela entraîne des difficultés d’endormissement. Il est préconisé de ne pas regarder d’écran jusqu’à au moins 1 heure avant d’aller se coucher. A long terme, ces troubles du sommeil peuvent impacter de façon négative notre santé puisque le sommeil est extrêmement important pour notre équilibre. Ensuite, cette surexposition à la lumière bleue artificielle va provoquer des lésions sur la rétine et le cristallin. En 2019, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a confirmé sa première étude de 2010 démontrant les effets nocifs de la lumière bleue artificielle sur l’oeil, conduisant à une baisse de la vue. A court terme des effets sur la rétine, et à long terme un risque accrue de DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge) et de cataracte.

LIMITER L’EXPOSITION AUX ÉCRANS DES PLUS JEUNES

C’est difficile oui… surtout en 2020 quand les écrans et smartphones sont partout. Mais les plus jeunes sont les plus à risque. Jusqu’à l’âge de 20 ans, leur cristallin est encore en développement. Plus clair, il ne filtre pas autant que l’oeil adulte. Chez les jeunes la myopie est en forte augmentation depuis les 10 dernières années, l’exposition à la lumière bleue accélérant fortement ce phénomène. Certaines études démontrent la problématique sur le sommeil des adolescents, près de la moitié des jeunes se réveillent la nuit pour regarder leur smartphone. Il faut que les parents soient très vigilants. Ils doivent limiter l’exposition aux écrans le plus possible, et quand ce n’est pas possible leur proposer des moyens de protection comme des lunettes lumière bleue pour enfants et adolescents.

LA FATIGUE VISUELLE

En plus de notre exposition à la lumière bleue, nous sommes soumis à de la fatigue visuelle. Beaucoup d’entre nous ont sans doute ressenti ces sensations désagréables après avoir passé une journée de travail devant l’écran d’ordinateur : les yeux qui piquent, du mal à se concentrer sur l’écran, mal au crâne, la sensation d’avoir les yeux secs. En 2019, le baromètre “Expert en Santé Visuelle” indiquait que 7 français sur 10 souffraient de fatigue visuelle en rentrant le soir chez eux.

L’oeil humain n’est pas fait pour voir de près. Lorsque l’on passe 8 heures par jour ou plus devant un écran au travail ou à la maison, nous forçons nos yeux à se concentrer en vision de près. Les muscles des yeux sont contractés en permanence et en fin de journée cela se traduit par toutes ces sensations de fatigue et douleurs.

Nous clignons quasiment sept fois moins des yeux devant un écran qu’en temps normal. Cela a un impact considérable sur la sécheresse oculaire et l’irritation des yeux.

Le premier conseil pour limiter la fatigue visuelle est de faire des pauses régulières. Environ toutes les heures pendant quelques minutes, se lever et sortir les yeux de son écran. Ensuite attention à l’ergonomie de votre environnement de travail ou de jeux. Le haut de votre écran doit être à hauteur des yeux pour éviter de devoir lever la tête et créer de la tension sur votre nuque. Vous devez être bien droit sur votre siège et adopter une posture limitant la tension sur vos muscles.

Ensuite, porter des lunettes pour ordinateur permet de réduire la fatigue visuelle, il faut toutefois qu’elles incorporent un effet focus pour aider en vision de près.

CHOISIR SES LUNETTES ANTI LUMIÈRE BLEUE

Il est important de comparer le taux de filtration sur la longueur d’onde 450 nm, qui correspond au véritable pic de lumière bleue artificielle. La plupart des marques de lunettes ne mentionnent pas ce taux de filtration car leur solution n’est pas performante. Ou alors, lorsqu’elles le font, cela prend un spectre très large qui ne correspond pas au pic de lumière intense. Certaines marques indiqueront même filtrer 100% de la lumière bleue ou la quasi totalité. Mais la réalité est en général très différente. Il n’est pas possible de filtrer de façon efficace cette lumière bleue nocive avec des verres transparents. Les verres ambrés “jaunes” apportent le meilleur taux de filtration. Les lunettes pour écran Gunnar filtrent 65% du pic de lumière bleue à 450nm. Les verres transparents vendus sur internet ou en magasin filtrent rarement au dessus des 20%.

Aussi il faut choisir des lunettes qui vous aideront à réduire la fatigue visuelle. Les lunettes Gunnar intègrent un effet focus qui va soulager les muscles des yeux pour la vision de près. De nombreux modèles de lunettes ont des verres très galbés qui limitent le passage de l’air entre l’oeil et le verre, pour maintenir un maximum d’humidité et réduire la sécheresse des yeux.

POURQUOI ACHETER DES LUNETTES GUNNAR ?

Gunnar Optiks a été la première entreprise au monde à créer et breveter sa technologie anti lumière bleue et ses lunettes pour écran dès 2007. Que ce soit pour le travail, pour la maison ou pour les jeux vidéo, les lunettes Gunnar apportent la meilleure performance du marché face aux écrans avec leurs verres ambrés et la technologie anti fatigue oculaire. Pour le travail au bureau, s’équiper de lunettes lumière bleue Gunnar vous rendra plus productif en apportant une protection efficace pour filtrer la lumière bleue et diminuer votre fatigue visuelle. Gunnar équipe d’ailleurs de nombreuses entreprises en France via son programme de santé visuelle des salariés.

Dans le monde du jeu vidéo, les lunettes gaming Gunnar sont une référence, utilisées par de nombreux gamers. Elles sont spécialement étudiées pour être ultra légères, souples et faciliter le port d'un casque sans douleur, pour maximiser la performance des joueurs. Si vous portez des lunettes de vue, la gamme Gunnar Rx avec correction adapte la technologie Gunnar à la vue. Vous pouvez commander directement votre paire en ligne en vous munissant de votre ordonnance ou vous rapprocher d’un opticien partenaire.