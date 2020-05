Youtube : un ancien pilote de chasse enseigne comment piloter

C'est le «Maverick» français. Alors que Tom Cruise se glissera dans la peau de Pete Mitchell dans Top Gun 2 le 23 décembre prochain, Pierre-Henri Chuet met ses connaissances d'ancien pilote de chasse à profit pour expliquer aux internautes comment piloter ces bolides du ciel.

Sur sa chaîne YouTube, cet ancien militaire qui a notamment été formé par l'US Navy et a opéré plusieurs missions notamment dans le cockpit d'un Rafale de la Marine nationale, a choisi de répondre à la curiosité des fondus d'aviation durant le confinement. Lancée le 1er février dernier, sa chaîne a vu ses audiences explosées ces dernières semaines et totaliser plus de 640.000 vues (à l'heure où nous écrivons ces lignes ce mercredi 6 mai).

L'expert entend y partager ses connaissances en aéronautique en expliquant concrètement le fonctionnement d'un avion, la lecture des instruments de bord, comment se déroule un combat aérien et invite même à passer à la pratique en se munissant d'un joystick afin de prendre les commandes d'un aéronef par le biais d'une simulation de vol gratuite Digital Combat Simulator, bien connue des amateurs du genre.

C'est en véritable passionné et professionnel que Pierre-Henri Chuet, surnommé «Até», partage son savoir. Pourquoi un avion de chasse ne porte-t-il pas de missiles à l'entraînement ? Comment poser un avion sur une autoroute ? Qu'est-ce qu'une barrique ?... Ce pilote émérite explique les rouages du métier et exprime la volonté de «susciter des vocations». En outre, «Até» se penche également sur notre vision grand public des avions de chasse et des pilotes et démonte les idées reçues sur ce milieu, notamment en analysant le trailer de Top Gun 2 ou les scènes de combat aérien du film Les chevaliers du ciel (2005).