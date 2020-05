Affichages holographiques, crochets à tout faire... Le business du sans contact va prendre de l’ampleur

Le relèvement du plafond de paiement sans contact à 50 euros ce lundi 11 mai pour accompagner le déconfinement, marque aussi les prémices d'un avenir qui se fera de plus en plus à distance et où les solutions sans contact pourraient devenir un principe à observer.

Déja plusieurs inventions laissent imaginer un nouveau business qui rebondit sur la crise sanitaire mondiale.

Un crochet à tout faire

Dans ce monde où la présence du coronavirus exige encore la plus grande vigilance, un ingénieur basé à Pau vient de mettre au point un crochet à-tout-faire baptisé Yanook. Son inventeur, Yannick Silva, 38 ans, a imaginé ce petit outil en forme de clé, en inox antibactérien (comme en milieu médical) et réutilisable pour différents usages. Dans la nouvelle logique hygiéniste, le yanook (contraction du prénom de son inventeur et de Hook signifiant crochet en anglais) pourrait permettre de remplacer nos doigts et nos mains pour de multiples situations, comme appuyer sur les boutons d'ascenceurs, sur une sonnette, composer un code digital (terminaux de paiement, digicode...), ouvrir un robinet... Déjà 40.000 yanook ont été vendus depuis son lancement à la mi-avril. Commercialisé 8 euros pièce, cette objet made in France se veut aussi solidaire et pour chaque unité vendue un euro est reversé à une association (Fondation de France, AP-HP...).

Des écrans holographiques

© YesAR electronics technology

Au-delà de cette solution pragmatique et peu coûteuse, une autre technologie devrait gagner du terrain en raison de la crise sanitaire : l'affichage holographique. Dans ce domaine avant-gardiste, la société chinoise YesAR Electronics Technology, basée à Shangai, imagine déjà ce type d'écran qui, par rétroprojection 3D, permettrait d'interagir avec un clavier virtuel ou différents types d'applications affichables afin de ne plus toucher physiquement un écran tactile ou des touches. Un système qui peut aussi bien être appliqué sur des DAB que sur des digicodes ou des boutons d'ascenceur. Si, pour l'heure, leurs travaux reste à l'état de projets, ils laissent imaginer ce que pourrait être le monde sans contact de demain.

Les appels vidéos et la télémédecine boostés par la 5G

Et les cas de figure liés au sans contact se multiplieront. L'exemple du boom des téléconsultations auprès des médecins est probant. Le développement de la 5G devra d'ailleurs pemettre d'échanger facilement des données, que ce soit entre les patients et leurs médecins, mais aussi pour les professionnels de santé entre eux. Les spécialistes des réseaux télécoms et du secteur de la santé imaginent notamment que cette technologie et ses débits jusqu'à dix fois supérieurs à la 4G, devraient permettre de lutter contre les déserts médicaux, en permettant à des médecins de réaliser des examens à distance et recueillir de l'imagerie médicale rapidement, afin de conseiller au mieux les malades.

Parallèlement, l'explosion des appels vidéo et des visioconférences durant le confinement devraient également se généraliser grâce à la 5G qui apportera une stabilité réseau. Il n'est d'ailleurs pas anodin si les GAFA ont renforcé leur offre dans ce domaine. Facebook a tenu a étendre son expérience des appels vidéo sur Messenger et WhatsApp, tandis que Google a rendu gratuit Google Meet.