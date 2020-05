Bitcoin : Qu’est ce que le Halving prévu ce 11 mai ?

Attendu tous les quatre ans environ, un événement majeur de l'univers du Bitcoin sera suivi de près dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai. Baptisé Halving, qui signifie réduire quelque chose de moitié en anglais, il concernera en réalité les «mineurs de bitcoins».

Nom donné à celles et ceux qui fournissent la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner et gérer les transactions de cette cryptomonnaie et qu'un savant calcul lié au Bitcoin rémunère pour leur aide.

Toutefois, le «halving» devrait diviser par deux cette récompense. Ainsi, à l'origine, la récompense était de 50 bitcoins, puis le premier halving qui avait eu lieu le 18 novembre 2012 avait divisé de moitié cette somme (25), le deuxième -datant du 9 juillet 2016- était passé à 12,5 bitcoins, tandis que celui de 2020 devrait logiquement passé à 6,25 bitcoins.

Pourquoi un tel phénomène ?

Si les gains donnés aux mineurs régressent, le cours du bitcoin reste très avantageux. Un bitcoin valant en moyenne 8.700 dollars selon le cours actuel de ce lundi 11 mai. Ce phénomène s'explique par la «philosophie» même de cette monnaie électronique phare. Dès sa création en 2009, il a été établi que cette monnaie ne pourrait pas dépasser les 21 millions d'unités en circulation. Les créateurs de la monnaie ont ainsi décrété que les unités seront créées de manière dégressive avec un nouveau pallier franchi toutes les 210.000 unités créées. Sachant qu'un bloc de bitcoin est créé toutes les 10 minutes, cela porte la création de 210.000 blocs à une durée d'un peu moins de quatre années. Aujourd'hui, 18,5 millions de bitcoins sont en circulation et d'autres halving sont attendus d'ici à 2040, année qui marquera donc la circulation de la totalité des 21 millions de bitcoins sur Terre.

Vers une nouvelle envolée du cours du bitcoin ?

Mais au-delà des mineurs, le halving sera scruté de près par tous les détenteurs de bitcoin puisque les précédents avaient été accompagnés d'une hausse du cours de la cryptomonnaie. Une hausse qui s'explique par le fait que le halving marque un nouveau pallier dans la baisse de l'offre de bitcoins disponibles et tout ce qui se rarifie devient cher. Reste que la crise internationale liée au coronavirus n'a pas vraiment valorisé la monnaie ces dernières semaines.