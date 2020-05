Google Arts & Culture : le théâtre La Scala numérise ses trésors

Avec un fonds de 259.000 images, 47 vues du musée et 40 expositions en ligne réunies pour la première fois sur Internet, le célèbre théâtre milanais La Scala, créé en 1778, rejoint le XXIe siècle sur Google Arts & Culture.

Un site dédié vient d'être mis en ligne pour explorer ce haut lieu de la comédie, et symbole historique de l'opéra italien. Jamais La Scala n'avait dévoilé autant d'archives, ni permis de pénétrer dans autant de ses secrets. Outre les coulisses des lieux, les internautes peuvent admirer notamment 12 costumes d'opéra, numérisés en Ultra HD afin d'en admirer la richesse des détails.

Le site donne également à voir plusieurs dizaines de milliers de documents, vidéo et images témoins de l'histoire du théâtre à travers les âges. Une vidéo, tournée fin février durant le confinement en Italie, est également à visionner (ci-dessus) et réuni de nombreux musiciens honoraires de La Scala pour un concert spécial.

A travers les époques, La Scala se raconte et dévoile ses secrets. On y apprend notamment l'importance de séduire le riche public traditionnellement accueilli dans les loges, un public de connaisseurs et qui pouvait faire ou défaire la réputation d'un spectacle. Au-delà, le site renseigne dans les fondations même de la construction de l'opéra, bâti sur une ancienne église. Disponible en anglais et en italien, le contenu est compatible avec un système de traduction automatique.