On a testé le xCloud, quand un smartphone se transforme en Xbox One

Lancée fin avril, la phase test française du projet xCloud de Microsoft entend préparer le terrain en vue de lancer un vrai service de could gaming pour accompagner la décennie 2020.

Nous avons pu accéder à la bêta réservée à quelques milliers de joueurs volontaires. Si l'expérience n'est pas encore complète et ne révèle pas encore tout de sa version commerciale définitive, celle-ci démontre des arguments sérieux pour placer la firme américaine dans les starting block du jeu en streaming.

Alors que Stadia chez Google, GeForce Now chez Nvidia, le PSNow de Sony ou encore Shadow pour les français de Blade Group tentent de séduire les gamers, Microsoft -déjà très avancé en matière de solution cloud- prépare patiemment son arrivée dans ce domaine qui devrait, à termes, marquer la fin des consoles telles qu'on les connait.

Je suis relativement impressionné par le projet #xCloud que je teste actuellement en bêta. Le fait de retrouver sa bibliothèque de jeux et ses sauvegardes enregistrées sur Xbox est un plus non négligeable. C’est plutôt fluide et convaincant pour un début. pic.twitter.com/0O1cnHpl7h — Nicolas Cailleaud (@nicokayo) May 12, 2020

En attendant ce jour, il faudra bien sûr encore composer avec une nouvelle génération de consoles physiques, les Xbox Series X et PS5 (les dernières du genre ?) qui pourtant devraient habilement préparer le terrain à l'adoption massive du cloud gaming, le jeu vidéo restant le seul grand média à ne pas être encore sureprésenté le marché du streaming tout puissant. Sur ce constat, le projet xCloud de Microsoft met les bouchées double pour devenir une référence en la matière.

Avant tout propos, il convient de préciser dans quelles conditions nous avons pu réaliser ce test. Après s'être inscrit à titre personnel sur le site xCloud avec notre compte Microsoft, nous avons reçu une invitation permettant d'accéder au programme de cette phase de bêta-testing. Une fois sélectionné, le projet invite à télécharger l'application Xbox Game Streaming uniquement disponible (pour l'heure) sur Google Play sur les smartphones et tablettes Android. Microsoft invite également les gamers à se munir d'une manette Xbox One qui peut être appairée en Bluetooth avec le smartphone. Nous jouons ici sur un mobile Pixel 4 de Google doté de la dernière version d'Android, ainsi qu'un wifi géré par une Freebox revolution reliée à la fibre. Enfin, ce test est basé sur un retour d'environ 15 jours d'essais.

Une liste de 97 jeux disponibles

Pour cette version bêta, Microsoft propose une liste de 97 jeux directement accessibles via l'application et il n'est nul besoin de les posséder au préalable sur Xbox pour pouvoir y jouer. On y retrouve donc pêle-mêle Forza Horizon 4, Yakuza 0, Unravel 2, Tekken 7, Tales of Vesperia, Subnautica, Shadow of the Tomb Raider, Sea of Thieves, Ori and the Blind Forest, Hitman, Hellblade, Gears 5, A Plague Tale Innocence ou encore Devil May Cry 5. Une sélection finalement très éclectique et représentative de différents styles de jeux (action, baston, aventure, FPS, jeu de rôle et de plates-formes). Il suffit donc de cliquer sur l'un des jeux et le mode streaming est activé. Après un temps de chargement plus ou moins long suivant la qualité de votre connexion, le jeu se lance en streaming via les serveurs utilisés par Microsoft. On retrouve alors toute l'interface du jeu qui tourne avec la même précision que sur Xbox One.

On peut imaginer commencer une partie sur sa Xbox et la finir au bord de la plage sur son mobile.

Le plus intéressant est la reprise systématique des sauvegardes de nos parties effectuées préalablement sur consoles. On peut donc reprendre un jeu sur son smartphone exactement là où on l'a laissé sur sa console. Une idée qui n'est pas propre au xCloud mais qui s'avère vraiment appréciable lorsqu'on joue sur Xbox. On imagine ainsi qu'à l'avenir les joueurs qui possèdent le jeu sur leur machine pourront partir en vacances à la plage en apportant une manette pour y terminer leur partie sur leur mobile ou leur tablette. C'est d'ailleurs l'un des points forts de ce service.

Concernant la fluidité des jeux affichés sur les écrans, tout dépend forcément de la qualité de votre connexion. Dans notre cas, nous avons forcément noté des aléas selon que l'on jouait le soir, la nuit ou en journée. Le fait d'y avoir également joué en période de confinement alors que les débits sont volontairement restreint est aussi un élément à prendre en compte.

De manière générale et sauf si vous avez un très haut débit constant, le service était injouable, car trop ralenti, dans des horaires compris entre 19h et 22h, synonymes d'affluence sur Internet de la part des Français. Mais pour des horaires où l'usage d'internet reste moins important, comme en matinée ou en début d'après-midi, le service fonctionnait à plein tube et le plaisir de jeu n'était en rien gâché. Il était même possible de jouer à des simulations automobiles comme F1 2019, exigeant rigueur et précision, sans constater de réelles différences avec la version console. C'est toutefois avec le jeu de baston Tekken 7 que nous avons pu tester les limites de la légère latence qui se joue en dizième de seconde liée au cloud. Il était par exemple difficile de sortir certains combos ou d'avoir une défense parfaite.

Une promesse et des questions

A l'heure du bilan, le service xCloud ne déçoit pas et s'avère même prometteur. Si pour l'heure il s'agit d'une bêta fermée, le premier contact avec son interface, la possibilité de retrouver la ludothèque Xbox et ses sauvegardes pourrait offrir une place séduisante pour Microsoft dans l'avenir du cloud gaming. Si pour l'heure aucun prix n'a été avancé pour son offre d'abonnement, la concurrence, comme Stadia misant sur des tarifs à 9,99 euros par mois, pourrait donner une idée de celui-ci. On imagine aussi la possibilité d'offrir un catalogue plus large de jeux, avec notamment des titres Xbox (de 1ère génération) et Xbox 360. Surtout, on attend ce service sur les parties multijoueurs qui ne sont pas encore disponibles. Enfin, si le service est encore testé sous appareils Android, nul doute qu'il sera porté également sous iOS.