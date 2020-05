Tutoriel : comment accéder rapidement à l'attestation pour les transports publics sur son mobile ?

Pour obtenir la nouvelle attestation de déplacement numérique pour utiliser les transports en commun en Ile-de-France, il faut avant chaque sortie retourner sur la page du générateur. Voici un moyen pour se simplifer la vie sur les smartphones iOS et Android.

Sous Android

Dans un premier temps, les possesseurs d'un smartphone sous Android doivent se rendre sur la page dudit générateur d'attestation dérogatoire usage des transports publics, depuis un navigateur Chrome.

Une fois dessus, vous devez appuyer sur le symbole des trois petits points verticaux, situé tout en haut à droite de votre écran (à côté de l'adresse internet). Un menu déroulant vous propose plusieurs options (voir ci-dessous) et vous devez choisir «Ajouter à l'écran d'accueil». En confirmant cette action, une icône sera automatiquement ajoutée à votre écran et vous pourrez alors accéder au générateur en une fraction de seconde.

Sous iOS

Pour les propriétaires d'appareils sous iOS. Là encore tout commence sur la page gouvernementale du générateur d'attestation dérogatoire. Vous devez vous y rendre cette fois-ci via Safari sur les iPhone.

Une fois sur cette page officielle, ne la remplissez pas mais appuyez plutôt sur l'icône de partage en bas de votre écran et reconnaissable à un carré pourvu d'une petite flèche qui monte vers le haut.

Lorsque vous appuyez dessus, un menu déroulant s'affiche. Vous devez alors appuyer sur l'onglet «sur l'écran d'accueil» et un petit symbole + (voir ci-dessous), confirmez et le tour est joué. Une icône de raccourci va alors s'afficher sur votre écran d'accueil et vous pouvez le déplacer à votre guise pour l'avoir toujours à portée de pouce.