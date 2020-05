Une carence en vitamine D pourrait entraîner des complications sévères du Covid-19

Les personnes présentant une forte carence en vitamine D sont deux fois plus susceptibles de présenter des complications sévères du Covid-19, selon une étude publiée début mai.

Les chercheurs de l'université NorthWestern de Chicago ont relevé que les patients des pays à taux de mortalité élevé avaient des niveaux de vitamine D inférieurs à ceux des pays qui n'étaient pas aussi gravement touchés, rapporte le site ScienceDaily.

Pour arriver à cette conclusion, l'équipe de recherche s'est appuyée sur une analyse statistique des données des hôpitaux et des cliniques issues d'une dizaine de pays différemment impactés.

Ce qui pourrait expliquer les écarts de taux de mortalité d'un pays à l'autre, selon les chercheurs. Certains suggèrent que la qualité des soins de santé ou la répartition par âge de la population notamment pourraient expliquer ces différences. Mais «aucun de ces facteurs ne semble jouer un rôle significatif», affirme Vadim Backam, ce qui l'a mené à conduire ces recherches.

un lien avec le syndrome de détresse respiratoire aigue ?

L'équipe a observé une corrélation significative entre une forte carence de vitamine D et la réaction hyperinflammatoire du système immunitaire provoquée chez certains patients par le virus, entraînant une détresse respiratoire aïgue. Ce résultat permettrait de comprendre la surmortalité des personnes âgées, qui souffrent bien souvent de carences en vitamine D. Et a contrario la moindre mortalité des enfants, dont le système immunitaire n'est pas encore pleinement développé et donc ne suréagit pas, selon les chercheurs.

Toutefois, il ne faut pas prendre des doses excessives de vitamine D, avertit Vadim Backman, car cela pourrait générer des effets secondaires. De plus, les résultats de cette étude méritent encore «une étude plus approfondie», ajoute-t-il. Mais ils ouvrent l'espoir «de nouvelles cibles thérapeutiques».