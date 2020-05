Des trackers GPS pour veiller au respect de la distance entre employés

De retour en entreprise, il est souvent très difficile de respecter les règles de distanciation d'un voire deux mètres imposées entre les employés. Et si le naturel peut revenir au galop et la culture de la promiscuité reprendre le dessus chez les salariés, une start-up française lance ce vendredi un outil pour les rappeler gentiment à l'ordre.

La société Invoxia propose ainsi ses «spacing companions» (compagnons de distanciation). Des trackers basés sur la technologie GPS mais qui permettent également de signaler automatiquement à ses porteurs qu'ils se rapprochent un peu trop. Ainsi les appareils vont mesurer l'un et l'autre l'intensité du signal radio de leur porteur respectif pour en évaluer la distance. Pensés pour tenir dans une poche, il peuvent émettre aussi bien un signal sonore qu'un signal lumineux dès que la limite du geste barrière est franchie, précise Invoxia. Le seuil de distance étant paramétrable.

Vendu 50 euros hors taxe pour les professionnels, le spacing companion s'inscrit dans le nouveau marché lié au déconfinement où les entreprises doivent se mettre à la page de nouvelles règles d'hygiènes particulièrement difficiles à mettre en œuvre. Invoxia vise notamment les sociétés où les employés sont amenés à se croiser dans des unités de production, des entreprôts ou encore des open-space.

Un fonctionnement anonyme

Il ne s'agit toutefois pas de tracer ses employés au quotidien. Afin de garantir le respect de la vie privée, Invoxia précise que ces appareils ne sont pas liés à l'identité de leur porteur et sont juste glissés dans une poche pour accompagner leur déplacement et alerter sur tout problème éventuel. «En option, il sera possible de remonter des statistiques d'incidents ou de traçabilité. Dans ce cas, le respect des guidelines de protection des données personnelles de l'entreprise et l'accord expresse des instances de protection des employés sont requis, afin d’assurer la sécurité des données», précise la société.