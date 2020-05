La petite amie de Charles Leclerc s'abonne à Twitch pour qu'il lui ouvre la porte

Alors qu'il était en pleine course virtuelle, retransmise sur Internet, le pilote de F1 Charles Leclerc a reçu un message étonnant de sa petite amie sur Twitch.

Bloquée à la porte de l'appartement sans les clés, elle attendait depuis 25 minutes. Après avoir tambouriné, hurlé et réfléchi, elle a eu cette idée... lumineuse.

Elle s'est en effet doutée que si Charles ne répondait pas, c'est parce que le pilote Ferrari avait le casque audio vissé sur la tête, et qu'il était trop concentré sur sa course pour lui répondre.

Elle a donc décidé de le joindre par le biais le plus approprié, sur Twitch, la plate-forme qui permet de diffuser ses parties en temps réel, tout en interagissant avec ses fans.

Mais le compte du Monégasque est un compte uniquement accessible aux clients payants. Elle a donc dû s'acquitter d'un mois d'abonnement pour 4,99 euros, afin de pouvoir communiquer avec lui. Le message, sans doute un peu agacé, de sa chère et tendre est donc apparu au milieu de ceux de ses fans.

Interloqué par l'audacieuse manoeuvre (son visage en dit long), il a donc quitté son poste de pilotage pour aller ouvrir la porte, tout penaud.

She only subscribed one month though...

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020