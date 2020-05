Coviflex : une solution pour aider les entreprises à organiser leur déconfinement

Il y a bien un avant et un après confinement pour les entreprises qui doivent repenser leur organisation. Alors que les Français reprennent progressivement le chemin des bureaux, une nouvelle application baptisée Coviflex se propose d'accompagner employeurs et salariés pour mieux vivre et optimiser la reprise d'activité.

«L'idée est avant tout d'organiser le déconfinement avec une application intuitive et déployable immédiatement», souligne Dominique Taieb, directeur général de Polyconseil. Cette société, spécialisée dans la transformation numérique des entreprises depuis 15 ans, a développé la solution Coviflex totalement dématérialisée disponible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone (iOS et Android) par le biais d'une interface responsive.

Un service pour tous les collaborateurs

Surtout, le site Coviflex.com s'impose comme une plate-forme commune qui réunit aussi bien les employés et les directions que les services des ressources humaines. L'idée étant de faciliter l'aide à la décision afin de rendre les entreprises plus réactives et éviter de longs processus. Quels salariés sont prêts à revenir sur le lieu de travail ? Lesquels doit-on retenir chez eux si l'on n'a par exemple que 50 places disponibles pour 75 collaborateurs ? Quels sont les besoins des salariés qui reviennent (kit d'hygiène, plateaux repas...) ?... De nombreuses questions peuvent ici trouver des réponses et aider à certains arbitrages. «Si l'immédiat est d'organiser le déconfinement, l'avenir nous montre que désormais les entreprises auront besoin de plus de flexibilité et pour ceci, elles devront avoir des outils qui les rendent plus agiles. Il ne s'agit pas seulement d'un monde d'«après», mais aussi et surtout d'un monde qui fera «avec»», relève Dominique Taieb.

Une solution pour toutes les tailles d'entreprises

De plus, toutes les questions que les collaborateurs - tout échelon confondu- peuvent se poser peuvent être remontées rapidement. Coviflex entend également s'inscrire dans la pérennité des nouvelles méthodes de travail au bureau et de travail à distance. On peut par exemple voir le taux de présence prévisionnelle d'une semaine à une autre et un salarié peut signaler à l'avance son intention de venir certains jours. «Notre travail est d'inventer le futur et de créer des solutions, c'est notre expertise. Coviflex est d'ailleurs appelé à évoluer et à intégrer de nouvelles fonctionnalités», ajoute Dominique Taieb pour qui «cette application simple à intégrer présente l'intérêt de pouvoir être adoptée par tout type d'entreprise». D'un point de vue sécurité des données, Polyconseil assure proposer un outil à la pointe, ce cabinet travaillant notamment déjà pour le ministère de l'Intérieur ou encore les programmes liés aux fusées Ariane.

Déjà plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt pour Coviflex. Ainsi, l'application est déjà «déployée chez l’opérateur Wifirst et est en test avant déploiement chez Brut, chez Vivendi et au sein du Groupe Canal +», précise-t-on.