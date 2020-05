Des lasers pour gérer la distanciation dans les gares et aéroports

Alors que les réseaux de caméra de surveillance sont aujourd'hui critiqués en raison des problèmes liés à l'anonymat, de nouvelles technologies émergent pour pallier ce problème.

Avec le déconfinement et les nouvelles règles de distanciation sociale, la start-up Outsight mise sur un système laser autonome révolutionnaire. Dévoilé cette semaine, celui-ci permet non seulement de suivre les déplacements d'une foule, mais aussi de savoir qui respecte les règles de distanciation sociale ou si une personne ne porte pas de masque de protection, voire même en indiquer la température corporelle.

Surtout l'anonymat est ici respecté, promet-on. «Contrairement à une caméra qui capture la lumière pour restituer une image, la technologie laser agit comme un radar et émet sa propre lumière qui rebondit sur les objets, les surfaces et les personnes, on ne voit donc pas leur visage qui apparaissent ici comme des silhouettes», explique Raul Bravo, président et cofondateur d'Outsight.

En outre, l'outil permet d'avoir «une précision au centimètre près, tandis qu'une caméra ne permet pas d'apprécier les distances avec autant de précision», précise-t-il. Ainsi, les services de surveillance peuvent paramétrer en temps réel la distanciation sociale (un à deux mètre par exemple) qu'ils souhaitent surveiller. Et si deux individus s'approchent trop près, la caméra autonome va signaler le problème.

Un déploiement dans les gares et les aéroports

Bien avant la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, Outsight avait déjà noué un partenariat avec ADP pour équiper les aéroports de la région francilienne avec sa technologie. L'après confinement et le retour des activités pose désormais de nouveaux défis et cette société française est «en pourparlers avec différentes gares et aéroports à l'international, mais aussi dans les centres commerciaux», précise Raul Bravo. Ce système, aussi appelé Caméra 3D Sémantique, est notamment basé sur l'intelligence artificielle afin de fonctionner de manière autonome pour détecter seul les problèmes et les signaler.