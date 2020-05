Les jeux vidéo les plus attendus du 2e semestre 2020

Alors que les PS4 et Xbox One entament leur fin de carrière, la fin de cette année sera principalement marquée par l'arrivée des consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération. Nintendo reste quant à lui fermement attaché à sa Switch, dont le succès va grandissant. Voici donc les jeux à suivre de près pour ce second semestre.

La liste suivante présente les jeux selon leur date de sortie et sera remise à jour régulièrement. Il est à noter que la crise sanitaire mondiale a provoqué le report de nombreux jeux, certains glissant même vers l'année 2021, comme Guilty Gear Strive.

The Last of Us Part II

Œuvre bouleversante et sublime de la PS3, The Last of Us s'était achevé sur une note tragique qui n'appelait pas forcément une suite. Pourtant, le chef-d'œuvre de Naughty Dog, déjà auteur de la saga Uncharted, s'apprête à revenir sur PS4 dès le 19 juin. Et les premières vidéos de gameplay donnent déjà le tourni, que ce soit en termes de réalisme et de mise en scène. Une histoire post-apocalyptique qui là encore pourrait mettre tout le monde d'accord et pourrait constituer la dernière œuvre forte des années PS4, comme l'avait fait le premier volet en son temps pour une PS3 en fin de vie.

Le 19 juin, sur PS4.

Ghost of Tsushima

Dans le Japon médiéval de 1274, les combats font rage entre fines lames et ninjas surentraînés face aux guerriers mongoles. Ghost of Tsushima est l'une des superproductions mises en avant par Sony en tant qu'exclusivité PS4. Et la beauté qui se dégage du titre créé par le studio Sucker Punch pourrait bien en faire l'un des plus beaux jeux jamais créés sur la console. Reste que les combats au katana s'annoncent tranchant, comme le révèle la dernière bande-annonce de gameplay en date, longue de 18 minutes.

Le 17 juillet, sur PS4.

paper mario : the origami king

Annoncé à la surprise générale le 14 mai dernier, Paper Mario : The Origami King promet d'accompagner l'été des possesseurs de Switch. Nintendo renoue avec cette variante en «papier» de l'univers du célèbre petit héros moustachu. Casquette vissée sur le crâne, notre mascotte va devoir se plier en quatre pour déjouer les plans du roi Olly, présenté comme le monarque absolu du royaume Origami. A mi-chemin entre l'action-RPG et le jeu de plates-formes, ce nouveau Paper Mario devrait offrir un gameplay amusant, d'autant que son scénario prévoit des lignes de dialogues à l'humour particulièrement savoureux.

Le 17 juillet, sur Switch.

Captain Tsubasa : Rise of New champions

Annoncé à la surprise général en ce mois de janvier, Captain Tsubasa : Rise of New Champions devrait ravir les fans de la série animée. Dans ce jeu de foot typé arcade, Bandai Namco promet de prndre en main les grandes équipes, notamment menées par ces héros japonais tirés du manga de Yoichi Takahashi.

On retrouve donc Tsubasa Ozora (alias Olivier Atton pour la génération amatrice de la série Olive et Tom du célèbre Club Dorothée) et Kojiro Hyuga (alias Mark Landers), mais aussi tous les joueurs qui ont marqué la pelouse de leurs crampons. Le premier trailer dévoilé donne naturellement à voir les célèbres frappes de ces pointures du ballon rond. Pour l'heure le jeu est officiellement attendu dans le courant de l'année 2020.

Courant 2020, sur PS4, PC et Switch.

Marvel's Avengers

Square Enix prépare également son prochain blockbuster : Marvel's Avengers. Le titre met en scène la célèbre équipe de super-héros : Iron Man, Hulk, Thor, Captain America et la Veuve Noire.

Tous conjugueront leurs efforts pour sauver San Francisco. Bonne nouvelle, le titre sera jouable jusqu'à quatre joueur en coopératif. Préparé avec les orfèvres d'Eidos Montréal (Deus Ex Mankind Divided), Marvel's Avengers est promis pour septembre prochain.

Le 4 septembre, sur PS4, Xbox One et PC.

cyberpunk 2077

Déjà considéré comme le futur jeu de l'année, alors que de nombreuses zones d'ombre subsistent, Cyberpunk 2077 est devenu le sujet de discussion favori de tout gamer qui se respecte. Il faut souligner que CD Projekt Red, studio derrière le fabuleux The Witcher III, sait faire monter la hype autour de son futur blockbuster. Le studio polonais livre sa vision d’un futur décadent dans un monde ouvert que Judge Dredd ne renierait pas. Le joueur incarne V, un(e) mercenaire qui devra se forger une réputation au cœur de Night City, une mégalopole californienne surconnectée où les multinationales dictent leur loi.

Le 17 septembre, sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Dirt 5



On ne présente plus la série Dirt aux fans de rallye automobile. Aujourd'hui, le 5e opus canonique de cette franchise est officialisé et promet lui aussi de retremper les roues dans la boue. Impressionnant, le trailer d'annonce donne à voir un monde toujours plus réaliste. Le jeu sortira en octobre 2020, précise Codemasters, même si la date de sortie officielle des consoles Xbox Series X et PS5 n'a pas encore été annoncée.

En octobre, sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC.

Assassin's creed valhalla

Dévoilé en mai par Ubisoft via une cinématique d'une qualité exceptionnelle, Assassin's Creed Valhalla a présenté sa première séquence de gameplay lors du show Xbox Series X. Et Ubisoft a, de loin, remporté le concours de la démo technique la plus impressionnante par rapport à ses concurrents. On plonge alors avec délectation dans l'univers des vikings, leurs drakkars et la conquête sanglante du territoire anglais. Reste que le jeu ne sera pas exclusif à la future console de Microsoft et rejoindra aussi le line-up de lancement de la PS5. On pourra également compter sur une version PS4 et Xbox One.

Automne 2020, sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC.

Watch Dogs Legion

Ubisoft prépare bien le troisième volet de Watch Dogs. Sous-titré Legion, celui-ci mettra en scène un groupe de hackers dans Londres. Au rayon nouveautés, il sera possible de changer de personnage à la volée, en prenant le contrôle de n'importe quel habitant et commettre ses forfaits numériques ou physiques. Une excellente idée qui pourrait permettre d'imaginer des scénarios intéressants dans un monde ouvert toujours plus réaliste. En outre, l'ambiance y semble plus déjantée, dans un Londres néo-punk où les autorités ont décrété l'état d'urgence, après de violentes attaques terroristes.

2e semestre, sur PS4, Xbox One et PC.

Yakuza : like a dragon

Toujours aussi folle et distrayante, la saga Yakuza sera de retour en automne avec un nouvel épisode estampillé Like a Dragon. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le jeu sera lui aussi disponible sur la plupart des consoles, y compris next-gen. Sega promet de s'intersser au sort de Ichiban Kasuga, un mafieux de seconde zone qui va endosser un crime qu'il n'a pas commis. Après 18 années d'incarcération, notre homme sort pour découvrir un monde nouveau, où la pègre a bien changé.

En automne, sur Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4 et PC.

Halo INFINITE

Avec Halo Infinite, Microsoft compte sortir l'artillerie lourde pour accompagner le lancement de sa console Xbox Series X, prévue la fin d'année prochaine.

Et le premier trailer, dévoilé en juin dernier lors de l'E3, laisse envisager une production impressionnante, à la mesure de la puissance de cette nouvelle machine. Reste que, pour l'heure, rien n'a filtrer quant à l'histoire de ce nouvel épisode, si ce n'est que Master Chief remettra son casque vert et or pour aller faire le ménage.

Fin 2020, sur Xbox Series X.

Senua's Saga : Hellblade II

Diamant noir de l'ère PS4 et Xbox One, Hellblade (2017) avait conquis les joueurs fans de légendes germaniques et de dark fantasy et imposé une nouvelle héroïne torturée en la personne de Senua. Racheté entre temps par Microsoft, le studio Ninja Theory prépare donc une suite intitulée Senua's Saga : Hellblade II, qui devrait logiquement accompagner la sortie de la Xbox Series X, puisqu'il serait une exclusivité (temporaire du moins) sur cette nouvelle console et sur PC sous Windows 10.

Fin 2020, voire 2021, sur Xbox Series X et PC.

Diablo IV



Annoncé grâce à une cinématique aussi fascinante que sanglante lors de la Blizzcon 2019, Diablo IV entend reprendre son titre de «saigneur» du hack'n slash.

On y retrouve tous les éléments qui ont forgé l'image de cette saga mythique. Si aucune date de sortie n'est annoncé, on croise les doigts pour une sortie d'ici à la fin de l'année et pourquoi venir hanter les joueurs pour Halloween ?

Courant 2020, voire 2021, sur PC, PS4, Xbox One et Switch.