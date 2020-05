A seulement 2 mois, cette petite fille se tient debout toute seule

A seulement huit semaines, la petite fille d'un couple britannique arrive à se tenir debout.

«Quand elle avait environ un mois, elle a fait une crise de colère et j'ai essayé de l'assoir sur mes genoux pour la calmer. Au lieu de cela, elle s'est mise debout et n'a pas voulu plier ses jambes. Elle l'a refait plusieurs fois» raconte son père, Tezra Finn-Johnston, au quotidien britannique Metro. Un jour, il se dit que sa petite fille Lula peut sans doute aussi faire cela quand elle n'est pas en colère. Alors il essaie de la faire tenir debout et de la soutenir, et l'enfant réussit à supporter son propre poids.

En regardant le documentaire «Babies» sur Netflix, le couple apprend que les bébés sont intrinsèquement programmés pour ramper dès leur naissance. «Je l'ai posée sur le tapis et elle essayait de ramper. Ensuite, j'ai mis mon bras derrière elle et elle a pu se relever du tapis, se propulsant de ma main avec ses jambes», explique le père, ajoutant qu'elle peut aussi le faire en s'allongeant. «Elle vous regarde et sourit, c'est comme si elle essayait d'être une petite fille», se réjouit-il.

sur ses deux pieds grace a des videos ?

Le couple plaisante sur le fait qu'elle aurait pu être influencée par les vidéos de compétitions d'hommes forts que regarde Tezra Finn-Johnston : «Lula est assise sur mes genoux et nous regardons tous les deux ça, donc j'aime penser qu'elle s'entraîne elle-même». Une autre explication pourrait venir de ses gênes, car il a lui-même toujours été en mesure de développer rapidement ses muscles, raconte-t-il. Enfin, une autre raison de sa force pourrait être selon lui le bon rapport poids/muscle, lié au fait qu'elle était toute petite à sa naissance.

D'ailleurs, lorsque Tezra Finn-Johnston et sa petite-amie Emily Derrick ont quitté l'hôpital avec leur bébé, celle-ci pouvait déjà soutenir sa tête : «Elle la maintenait en place pendant quelques secondes alors que cela n'aurait pas dû être possible avant plusieurs semaines». La petite fille ne marche pas encore, mais ses parents pensent qu'elle devrait bientôt y arriver.