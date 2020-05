À 90 ans, cette grand-mère japonaise est la youtubeuse gaming la plus âgée au monde

Il n'y a pas d'âge pour transmettre sa passion sur Internet. À 90 ans, Hamako Mori est considérée comme la Youtubeuse spécialisée dans les jeux vidéo la plus âgée au monde. La chaîne Guinness World Records a d'ailleurs consacré une vidéo à cette femme étonnante.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail est apprécié, puisqu'elle ne compte pas moins de 260.000 abonnés sur son compte «Gamer Grandma». Final Fantasy, GTA V, Call of Duty... Elle n'hésite pas à montrer ses talents sur les jeux les plus tendances du moment.

«Après avoir vécu aussi longtemps, je ressens plus que jamais que jouer aussi longtemps était le bon choix. Je profite vraiment de la vie», a-t-elle déclaré au Guinness World Records. Son comportement n'est d'ailleurs pas différent de certains adolescents particulièrement passionnés. Elle raconte ainsi avoir tellement apprécié Dauntless, qu'elle se retrouvait parfois à jouer jusqu'à 2h du matin.

Son amour des jeux vidéo remonte à 1981, quand elle a acheté sa première console, une Cassette Vision. «Cela avait l'air si amusant, j'ai pensé qu'il n'était pas juste que seuls les enfants puissent en profiter», se souvient-elle. Et même sans parler le japonais, voir une personne aussi âgée profiter de la plate-forme avec autant de succès reste un spectacle qui vaut le détour.